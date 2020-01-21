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Белорус, который взял в Москве брокера в заложники, написал на ту же компанию заявление в полицию

21.01.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус, который в середине января в московском бизнес-центре брал брокера в заложники, написал заявление на сотрудников этой же компании. Об этом сообщает издание life.ru.


Скриншот из сюжета телеканала «Россия 24»

15 января в одном из домов делового центра «Москва-Сити» в российской столице мужчина взял в заложники женщину и угрожал ножом. Нападавшего удалось задержать, а сотрудницу освободить. Подозреваемым оказался белорус Виктор Крысин.

Позже канал «Россия 24» опубликовал видео от российской полиции, где задержанный на камеру объяснил свой поступок. По его словам, на этот необдуманный шаг он пошел после того, как получил отказ брокера вернуть ему вложенные и заработанные деньги.

«Меня этот менеджер начал уводить от темы: через три месяца, не раньше. (…) Я наторговал на 220 тысяч долларов! (…) Хотел вывести часть этих денег — [чтобы удостовериться], что это работает, что это честно. И был ошарашен, как менеджер преподнес ситуацию. В его глазах я увидел, что не увижу ни своих денег, ни заработанных. А я эти 10 тысяч долларов по крупицам откладывал, во многом себе отказывал пять лет».

Мужчина говорил, что очень раскаивается, и его поступок — не иначе как глупость.

«Я признателен сотруднику милиции, подполковнику, он меня, грубо говоря, остановил и дал понять: что есть еще слово офицера, [надо] остановиться, положить нож и отпустить. Дал мне понять, что есть справедливость, [можно] решить в правовом поле».

И вот сегодня российское издание life.ru со ссылкой на источник в полиции сообщило: Виктор Крысин написал заявление на сотрудников «Международного финансового центра». Он считает, что 10 тысяч долларов у него взяли обманом под предлогом инвестирования, ведь заработанное ему так и не выплатили. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как стало известно ранее, самого белоруса после двух дней разбирательства по поводу захвата заложника в «Москва-Сити» отпустили. О возбуждении уголовного дела сообщений не было.

 
 
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И по данному факту уже возбуждено уголовное дело - по статье о мошенничестве. Чего не случилось после самого захвата.
 
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