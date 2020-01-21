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Белорус, который взял в Москве брокера в заложники, написал на ту же компанию заявление в полицию
21.01.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорус, который в середине января в московском бизнес-центре брал брокера в заложники, написал заявление на сотрудников этой же компании. Об этом
15 января в одном из домов делового центра «Москва-Сити» в российской столице мужчина
Позже канал «Россия 24» опубликовал
«Меня этот менеджер начал уводить от темы: через три месяца, не раньше. (…) Я наторговал на 220 тысяч долларов! (…) Хотел вывести часть этих денег — [чтобы удостовериться], что это работает, что это честно. И был ошарашен, как менеджер преподнес ситуацию. В его глазах я увидел, что не увижу ни своих денег, ни заработанных. А я эти 10 тысяч долларов по крупицам откладывал, во многом себе отказывал пять лет».
Мужчина говорил, что очень раскаивается, и его поступок — не иначе как глупость.
«Я признателен сотруднику милиции, подполковнику, он меня, грубо говоря, остановил и дал понять: что есть еще слово офицера, [надо] остановиться, положить нож и отпустить. Дал мне понять, что есть справедливость, [можно] решить в правовом поле».
И вот сегодня российское издание life.ru со ссылкой на источник в полиции
Как стало известно ранее, самого белоруса после двух дней разбирательства по поводу захвата заложника в «Москва-Сити» отпустили. О возбуждении уголовного дела сообщений не было.
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И по данному факту уже возбуждено уголовное дело - по статье о мошенничестве. Чего не случилось после самого захвата.
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