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Минская айтишница оскорбила белорусский язык. Теперь ее могут оштрафовать

21.01.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минскую айтишницу Ольгу Малкину могут привлечь к административной ответственности за оскорбление белорусского языка. Оскорбительный комментарий Ольга написала в соцсети. Заявление в милицию на нее написал другой пользователь Facebook, шахтер Глеб Сандрас.


Фото: со страницы Ольги Малкиной в Facebook

Скандальная история произошла в конце 2019 года. Ольга Малкина написала, что знает «четыре языка, кроме языка программирования»:

— Естественно, у****** белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Учите свой б**** язык сами.

После этого несколько пользователей соцсети написали заявления в милицию с просьбой привлечь к ответственности девушку за оскорбление белорусского языка (ст. 9.22 КоАП — «Нарушение законодательства о языках»).

Узнав об этом, Ольга заявила, что не верит, что ее могут наказать.

— Пусть пишут [заявления]. Это цирк! — прокомментировала «Нашай Ніве» девушка. — У них не примут заявление, доказательств нет. Скриншот — не доказательство. Я в фотошопе такое за четыре минуты сделаю с любым текстом.

Свое решение принципиально не учить белорусский язык она объяснила так:

— Если вы хотите услышать мое мнение, я считаю некрасивым, неприятным, отталкивающим немецкий язык. Я учила его два года — толку ноль. Насильно мил не будешь. То же самое с белорусским языком. Это мое мнение и моя психосоматика.

21 января житель Солигорска Глеб Сандрас, который написал заявление по факту оскорбления белорусского языка, получил ответ из минской милиции — в отношении Ольги Малкиной начат административный процесс, ей грозит штраф от 4 до 10 базовых величин (от 108 до 270 рублей).

Отметим, что после случившегося инцидента Ольга удалила свою страницу в Facebook.

 
 
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Ольга не верила, что милиция будет рассматривать заявление. Но ее могут оштрафовать на сумму до 270 рублей.
 
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