|
Минская айтишница оскорбила белорусский язык. Теперь ее могут оштрафовать
21.01.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минскую айтишницу Ольгу Малкину могут привлечь к административной ответственности за оскорбление белорусского языка. Оскорбительный комментарий Ольга написала в соцсети. Заявление в милицию на нее написал другой пользователь Facebook, шахтер Глеб Сандрас.
Скандальная история произошла в конце 2019 года. Ольга Малкина написала, что знает «четыре языка, кроме языка программирования»:
— Естественно, у****** белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Учите свой б**** язык сами.
После этого несколько пользователей соцсети написали заявления в милицию с просьбой привлечь к ответственности девушку за оскорбление белорусского языка (ст. 9.22 КоАП — «Нарушение законодательства о языках»).
Узнав об этом, Ольга заявила, что не верит, что ее могут наказать.
— Пусть пишут [заявления]. Это цирк! — прокомментировала
Свое решение принципиально не учить белорусский язык она объяснила так:
— Если вы хотите услышать мое мнение, я считаю некрасивым, неприятным, отталкивающим немецкий язык. Я учила его два года — толку ноль. Насильно мил не будешь. То же самое с белорусским языком. Это мое мнение и моя психосоматика.
21 января житель Солигорска Глеб Сандрас, который написал заявление по факту оскорбления белорусского языка,
Отметим, что после случившегося инцидента Ольга удалила свою страницу в Facebook.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга не верила, что милиция будет рассматривать заявление. Но ее могут оштрафовать на сумму до 270 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)