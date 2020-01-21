Белорусы предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при «дачных» спорах

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Депутатский корпус рассматривает предложения граждан, касающиеся большого блока поправок в Кодекс об административных нарушениях.

Об этом сообщил во время круглого стола в Академии управления при Президенте Беларуси член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

После посещения трудовых коллективов парламентарии отмечают, что очень многие требуют ужесточения наказания за курение в общественных местах, в том числе на остановках транспорта.

Вместе с нем некоторые считают, что следует существенно смягчить ответственность, возникающую при незначительных «дачных» спорах в садоводческих товариществах, например, в случае опавшей листвы, которая оказалась на территории соседа, или при возведении неузаконенной пристройки к сараю.

Источник: БелТА