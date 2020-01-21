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Парикмахерские услуги — самый популярный вид деятельности среди самозанятых в Гродненской области

21.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Самым популярным видом деятельности среди самозанятых граждан в Гродненской области в 2019 году стали парикмахерские услуги. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Парикмахерские услуги — самый популярный вид деятельности среди самозанятых в Гродненской области

Такими услугами занимаются 1381 человек. По сравнению с 2018 годом их количество увеличилось на 80%. Также возросло количество граждан, оказывающих репетиторские услуги, осуществляющих розничную торговлю продукцией цветоводства, декоративными растения, семенами и рассадой, животными, произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных художественных ремесел.

В целом деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога осуществляют свыше 6,3 тыс. жителей Гродненской области, что на 920 человек больше, чем годом ранее. «Это свидетельствует о повышении самозанятости населения и вовлечения его в экономическую деятельность», — отметили в инспекции. От этой категории плательщиков в бюджет в прошлом году поступило около Br1,1 млн единого налога.

Основное количество самозанятых сосредоточено в Гродно (свыше 2 тыс.), а также в Лидском (815), Волковысском (533), Слонимском (391) и Сморгонском (322) районах.

В МНС по Гродненской области рассказали, что открыть свое дело можно в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться с уведомлением в любой налоговый орган. Следует указать вид деятельности, период и место его осуществления. После уплаты единого налога, сумму которого рассчитает налоговый инспектор, деятельность уже можно начать.

Уплата налога производится каждый месяц. Если же в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и платить налог не нужно. При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) наличии группы инвалидности предоставлено право для льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при двух основаниях — на 45%.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Самым популярным видом деятельности среди самозанятых граждан в Гродненской области в 2019 году стали парикмахерские услуги. Об этом БЕЛТА сообщили
 
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