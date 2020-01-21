Выброс свинца - до 29 кг в год? Как «АйПауэр» пытался отдать «аккумуляторщикам» документы по заводу

Источник материала: Tut.by

«АйПауэр» и лидеры «аккумуляторного протеста» не смогли согласовать между собой вопросы передачи проектной документации завода для проведения общественной экологической экспертизы. Тем не менее «народная аттестация» объекта все же состоится: все необходимые документы по заводу компания выдала второму заявителю общественной экологической экспертизы — брестчанину Евгению Скрабутану.





Народную экспертизу аккумуляторного завода под Брестом поручил провести президент Александр Лукашенко во время посещения города в сентябре прошлого года. Исполняя поручение, 30 декабря ООО «АйПауэр» разместил уведомление о проведении общественной экологической экспертизы и объявил о начале приема заявлений от инициаторов процедуры — представителей обеспокоенной общественности.

В адрес компании поступило два обращения. Одно — от лидеров «аккумуляторного протеста» Дмитрия Бекалюка и Владимира Мороза. Второе — от брестчанина Евгения Скрабутана. Очередной этап общественной экологической экспертизы — передача заявителям проектной документации по аккумуляторному заводу — завершился 21 января в здании Брестского научно-технического парка.

«Это не голосование»

За час до передачи активистам необходимых бумаг «АйПауэр» организовал пресс-конференцию.

В конференц-зале технопарка на стульях — пять ящиков с документами. Два из них предназначались Дмитрию Бекалюку и Владимиру Морозу, третий — Евгению Скрабутану. Еще два принесли на всякий случай.

— Вдруг придет человек и скажет, что не мог отправить заявку по объективным причинам и захочет ознакомиться с проектной документацией. Мы же выступаем за открытость, — говорит менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1АК-GROUP Александр Юнкевич.

В первую очередь организаторы встречи подчеркнули, что цель общественной экологической экспертизы — дать возможность людям изучить проектную документацию и проверить, соответствуют ли принятые решения природоохранному законодательству.

— Это не голосование, не общественное обсуждение — быть или не быть [аккумуляторному заводу]. Это возможность посмотреть иным взглядом на проектные решения, сделать обоснованные выводы, выявить пробелы и дать рекомендации по улучшению, — рассказал Александр Юнкевич.

Во время пресс-конференции главный инженер проектной организации ООО «НПФ „Экология“» Дмитрий Гуриков сообщил, что в проект были внесены некоторые изменения. В частности, если раньше рассматривались режимы работы оборудования с максимальной эффективностью очистки, то в новой версии во внимание принималось минимальное значение. Например, вилка эффективности работы газоочистного оборудования — 95−99%. Изначальный проект рассчитывали исходя из 99% очистки, нынешний — из 95%. Кроме того, в новой версии учитывались возможные максимальные поступления свинца в воздух с дымовыми газами и из систем общеобменной вентиляции, а также были уточнены выбросы от технологического оборудования.





— Если в изначальной проектной документации выброс свинца составлял 3 кг/год, то сейчас величина валового выброса свинца составляет 29 кг/год. Грубо говоря, в новом проекте учитывался наихудший сценарий работы предприятия, чтобы показать, что даже при таком сценарии воздействие на окружающую среду не превышает допустимых значений, — объяснил Дмитрий Гуриков.

— Так выброс у завода будет 29 кг/год? — уточнил TUT.BY.

— Это нереальный сценарий.

«Этой процедуры мы ждали 2 года»

В 11.00 в конференц-зал технопарка зашли первые заявители — Дмитрий Бекалюк и Владимир Мороз. Их сопровождали два эксперта, которые работают в проектной организации.



Дмитрий Бекалюк

— Этой процедуры мы ждали два года. Напомню, что мы пришли к [директору ООО «АйПауэр"] Сергею Мельниковичу в 2017 году, после встречи в Тельмах , и хотели посмотреть эти документы на законных основаниях. Хорошо, что хоть через два года мы их получим, — сообщил перед тем, как сесть за стол с представителями „АйПауэр“, Дмитрий Бекалюк.

Заявители больше часа изучали собранные документы, но принимать их в итоге отказались. Как пояснил TUT.BY Дмитрий Бекалюк, для того, чтобы проверить комплектность предоставленных заводом бумаг, ему был дан всего час: с 11.00 до 12.00.

— За это время оценить комплектность, достоверность и соответствие законодательству передаваемых документов просто невозможно. Те документы, которые передавались, были ненадлежаще оформлены, корректировались. Из-за этого невозможно принять данные документы и проверить их соответствие законодательству и реальному положению вещей, — отметил Дмитрий Бекалюк.

Демарш активистов прокомментировали представители „АйПауэр“. По их мнению, Бекалюк и Мороз отказались принимать документы, сославшись на отсутствие в предложенном пакете доработанного отчета о воздействии на окружающую среду, подписей исполнителей на отдельных листах генерального плана и нехватку времени в связи с их отъездом в 14.00 в Минск:

— Под нехваткой времени для проверки комплектности документации заявители определили не проверку состава проекта (который определен перечнем административных процедур), а нехватку времени на пересчет количества страниц каждого документа. Заявителям было предложено продолжить работу, от чего они отказались. Замечание по поводу доработки ОВОС шло в разрез с требованиями законодательства. Нормы законодательства были заявителю разъяснены и предложено, при его несогласии с разъяснениями, внести замечание в заключение экспертизы. Что касается отсутствия подписей исполнителей на отдельных листах генерального плана, то „АйПауэр“ получил от проектной организации комплект документации в электронном виде. „АйПауэр“ предложил инициатору [общественной экологической экспертизы] заверить каждый лист штампом».

Также «АйПауэр» решил предоставить Бекалюку и Морозу дополнительную возможность получить проектную документацию 23 января с 10.00 до 19.00. Им направили соответствующие уведомления, рассказали TUT.BY в компании.





Еще один заявитель, Евгений Скрабутан, в назначенное время пришел и получил у «АйПауэр» весь пакет документов. В комментарии каналу Ютуб Депутаты он пояснил, что у него есть знакомые эксперты, которые смогут изучить бумаги и дать свою оценку.

Что дальше?

Согласно постановлению Совмина о порядке проведения общественной экологической экспертизы, после передачи документов заявители процедуры должны изучить бумаги вместе со своими экспертами, а затем составить заключение, которое будет учитываться во время государственной экологической экспертизы объекта.

— Если законодатель увидит, что какой-то пункт не соответствует норме законодательства, то государственная экологическая экспертиза не сможет эту документацию согласовать и обяжет нас как проектировщиков доработать проект с учетом заключения общественной экологической экспертизы, — сообщил Дмитрий Гуриков.

TUT.BY будет следить за развитием событий.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде заявили, что компания иск не признает , будут новые суды.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэр», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

30 декабря 2019 года «АйПауэр» объявил о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода.

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