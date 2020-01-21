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Выброс свинца - до 29 кг в год? Как «АйПауэр» пытался отдать «аккумуляторщикам» документы по заводу
21.01.2020 17:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«АйПауэр» и лидеры «аккумуляторного протеста» не смогли согласовать между собой вопросы передачи проектной документации завода для проведения общественной экологической экспертизы. Тем не менее «народная аттестация» объекта все же состоится: все необходимые документы по заводу компания выдала второму заявителю общественной экологической экспертизы — брестчанину Евгению Скрабутану.
Народную экспертизу аккумуляторного завода под Брестом
В адрес компании поступило два обращения. Одно — от лидеров «аккумуляторного протеста» Дмитрия Бекалюка и Владимира Мороза. Второе — от брестчанина Евгения Скрабутана. Очередной этап общественной экологической экспертизы — передача заявителям проектной документации по аккумуляторному заводу — завершился 21 января в здании Брестского научно-технического парка.
«Это не голосование»
За час до передачи активистам необходимых бумаг «АйПауэр» организовал пресс-конференцию.
В конференц-зале технопарка на стульях — пять ящиков с документами. Два из них предназначались Дмитрию Бекалюку и Владимиру Морозу, третий — Евгению Скрабутану. Еще два принесли на всякий случай.
— Вдруг придет человек и скажет, что не мог отправить заявку по объективным причинам и захочет ознакомиться с проектной документацией. Мы же выступаем за открытость, — говорит менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1АК-GROUP Александр Юнкевич.
В первую очередь организаторы встречи подчеркнули, что цель общественной экологической экспертизы — дать возможность людям изучить проектную документацию и проверить, соответствуют ли принятые решения природоохранному законодательству.
— Это не голосование, не общественное обсуждение — быть или не быть [аккумуляторному заводу]. Это возможность посмотреть иным взглядом на проектные решения, сделать обоснованные выводы, выявить пробелы и дать рекомендации по улучшению, — рассказал Александр Юнкевич.
Во время пресс-конференции главный инженер проектной организации ООО «НПФ „Экология“» Дмитрий Гуриков сообщил, что в проект были внесены некоторые изменения. В частности, если раньше рассматривались режимы работы оборудования с максимальной эффективностью очистки, то в новой версии во внимание принималось минимальное значение. Например, вилка эффективности работы газоочистного оборудования — 95−99%. Изначальный проект рассчитывали исходя из 99% очистки, нынешний — из 95%. Кроме того, в новой версии учитывались возможные максимальные поступления свинца в воздух с дымовыми газами и из систем общеобменной вентиляции, а также были уточнены выбросы от технологического оборудования.
— Если в изначальной проектной документации выброс свинца составлял 3 кг/год, то сейчас величина валового выброса свинца составляет 29 кг/год. Грубо говоря, в новом проекте учитывался наихудший сценарий работы предприятия, чтобы показать, что даже при таком сценарии воздействие на окружающую среду не превышает допустимых значений, — объяснил Дмитрий Гуриков.
— Так выброс у завода будет 29 кг/год? — уточнил TUT.BY.
— Это нереальный сценарий.
«Этой процедуры мы ждали 2 года»
В 11.00 в конференц-зал технопарка зашли первые заявители — Дмитрий Бекалюк и Владимир Мороз. Их сопровождали два эксперта, которые работают в проектной организации.
— Этой процедуры мы ждали два года. Напомню, что мы пришли к [директору ООО «АйПауэр"] Сергею Мельниковичу в 2017 году, после
Заявители больше часа изучали собранные документы, но принимать их в итоге отказались. Как пояснил TUT.BY Дмитрий Бекалюк, для того, чтобы проверить комплектность предоставленных заводом бумаг, ему был дан всего час: с 11.00 до 12.00.
— За это время оценить комплектность, достоверность и соответствие законодательству передаваемых документов просто невозможно. Те документы, которые передавались, были ненадлежаще оформлены, корректировались. Из-за этого невозможно принять данные документы и проверить их соответствие законодательству и реальному положению вещей, — отметил Дмитрий Бекалюк.
Демарш активистов прокомментировали представители „АйПауэр“. По их мнению, Бекалюк и Мороз отказались принимать документы, сославшись на отсутствие в предложенном пакете доработанного отчета о воздействии на окружающую среду, подписей исполнителей на отдельных листах генерального плана и нехватку времени в связи с их отъездом в 14.00 в Минск:
— Под нехваткой времени для проверки комплектности документации заявители определили не проверку состава проекта (который определен перечнем административных процедур), а нехватку времени на пересчет количества страниц каждого документа. Заявителям было предложено продолжить работу, от чего они отказались. Замечание по поводу доработки ОВОС шло в разрез с требованиями законодательства. Нормы законодательства были заявителю разъяснены и предложено, при его несогласии с разъяснениями, внести замечание в заключение экспертизы. Что касается отсутствия подписей исполнителей на отдельных листах генерального плана, то „АйПауэр“ получил от проектной организации комплект документации в электронном виде. „АйПауэр“ предложил инициатору [общественной экологической экспертизы] заверить каждый лист штампом».
Также «АйПауэр» решил предоставить Бекалюку и Морозу дополнительную возможность получить проектную документацию 23 января с 10.00 до 19.00. Им направили соответствующие уведомления, рассказали TUT.BY в компании.
Еще один заявитель, Евгений Скрабутан, в назначенное время пришел и получил у «АйПауэр» весь пакет документов. В комментарии каналу
Что дальше?
Согласно постановлению Совмина о порядке проведения общественной экологической экспертизы, после передачи документов заявители процедуры должны изучить бумаги вместе со своими экспертами, а затем составить заключение, которое будет учитываться во время государственной экологической экспертизы объекта.
— Если законодатель увидит, что какой-то пункт не соответствует норме законодательства, то государственная экологическая экспертиза не сможет эту документацию согласовать и обяжет нас как проектировщиков доработать проект с учетом заключения общественной экологической экспертизы, — сообщил Дмитрий Гуриков.
TUT.BY будет следить за развитием событий.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
30 декабря 2019 года «АйПауэр»
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«АйПауэр» и лидеры «аккумуляторного протеста» не смогли согласовать между собой вопросы передачи проектной документации завода для проведения общественной...
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