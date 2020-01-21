Количество дел о лишении родительских прав в Беларуси сокращается

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уменьшается количество дел о лишении родительских прав. Статистику по этому поводу во время онлайн-трансляции 83-й сессии Комитета по правам ребенка ООН в Женеве озвучили участники мероприятия от нашей страны.



Фото: Reuters

Напомним, Комитет по правам ребенка ООН на 83-й сессии в Женеве рассматривал доклад Беларуси о выполнении Конвенции по правам ребенка. Отвечая на вопросы по докладу, главный специалист отдела международно-правовой деятельности Верховного суда Анастасия Циманович отметила, что лишение родительских прав — это крайняя мера, которую применяют в Беларуси в той ситуации, когда защитить права ребенка другим способом уже невозможно. Решение о лишении родительских прав принимается только судом.

По ее словам, статистика показывает, что число дел о лишении родительских прав в Беларуси постепенно уменьшается. Так если в 2017 году их было более трех тысяч, в 2018 год — 2860, в 2019 году — 2757. В прошлом году были восстановлены в родительских правах 138 родителей.

— С иском о лишении родительских прав в суд может обратиться один из родителей, опекунов, попечителей, прокурор, органы опеки, комиссия или инспекция по делам несовершеннолетних, также отмечу, что правом на обращение в суд в защиту прав несовершеннолетних обладают и общественые объединения в рамках их уставных целей. Дети, достигшие 14 лет, также вправе лично или через представителя подать в суд иск о лишении родительских прав и такое на практике случается, — отметила специалист.

Основания для лишения родительских прав в Беларуси установлены ст. 80 Кодекса о браке и семье. По ней родительских прав могут лишить за уклонение от воспитания и (или) содержания ребенка, злоупотребление родительскими правами и (или) жестокое обращение с ребенком, аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, отказ от ребенка и письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании.

— Одним из постановлений Пленума Верховного суда указано, что не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие своих обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия или иного хронического заболевания, а также по другим обстоятельствам, от них не зависящим, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией, — обратила внимание Анастасия Циманович.