ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество дел о лишении родительских прав в Беларуси сокращается

21.01.2020 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уменьшается количество дел о лишении родительских прав. Статистику по этому поводу во время онлайн-трансляции 83-й сессии Комитета по правам ребенка ООН в Женеве озвучили участники мероприятия от нашей страны.


Фото: Reuters

Напомним, Комитет по правам ребенка ООН на 83-й сессии в Женеве рассматривал доклад Беларуси о выполнении Конвенции по правам ребенка. Отвечая на вопросы по докладу, главный специалист отдела международно-правовой деятельности Верховного суда Анастасия Циманович отметила, что лишение родительских прав — это крайняя мера, которую применяют в Беларуси в той ситуации, когда защитить права ребенка другим способом уже невозможно. Решение о лишении родительских прав принимается только судом.

По ее словам, статистика показывает, что число дел о лишении родительских прав в Беларуси постепенно уменьшается. Так если в 2017 году их было более трех тысяч, в 2018 год — 2860, в 2019 году — 2757. В прошлом году были восстановлены в родительских правах 138 родителей.

— С иском о лишении родительских прав в суд может обратиться один из родителей, опекунов, попечителей, прокурор, органы опеки, комиссия или инспекция по делам несовершеннолетних, также отмечу, что правом на обращение в суд в защиту прав несовершеннолетних обладают и общественые объединения в рамках их уставных целей. Дети, достигшие 14 лет, также вправе лично или через представителя подать в суд иск о лишении родительских прав и такое на практике случается, — отметила специалист.

Основания для лишения родительских прав в Беларуси установлены ст. 80 Кодекса о браке и семье. По ней родительских прав могут лишить за уклонение от воспитания и (или) содержания ребенка, злоупотребление родительскими правами и (или) жестокое обращение с ребенком, аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, отказ от ребенка и письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании.

— Одним из постановлений Пленума Верховного суда указано, что не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие своих обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия или иного хронического заболевания, а также по другим обстоятельствам, от них не зависящим, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией, — обратила внимание Анастасия Циманович.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в Беларуси были восстановлены в родительских правах 138 родителей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Выброс свинца - до 29 кг в год? Как «АйПауэр» пытался отдать «аккумуляторщикам» документы по заводу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика