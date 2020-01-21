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На улице Бакинской мужчина выпал из окна девятиэтажки
21.01.2020 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня мужчина выпал из окна девятиэтажки на улице Бакинской. Момент падения даже попал на видео, которое распространялось в соцсетях.
Днем 21 января возле дома по Бакинской, 16 обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками падения с высоты. Эту информацию подтвердила агентству
На месте работали следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас Октябрьский районный отдел Следственного комитета по Минску проводит проверку и устанавливает, что именно произошло.
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Днем 21 января возле дома по Бакинской, 16 обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками падения с высоты.
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