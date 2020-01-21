На улице Бакинской мужчина выпал из окна девятиэтажки

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня мужчина выпал из окна девятиэтажки на улице Бакинской. Момент падения даже попал на видео, которое распространялось в соцсетях.

Днем 21 января возле дома по Бакинской, 16 обнаружили тело 64-летнего мужчины с признаками падения с высоты. Эту информацию подтвердила агентству «Минск-Новости» официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

На месте работали следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас Октябрьский районный отдел Следственного комитета по Минску проводит проверку и устанавливает, что именно произошло.