В Гродно начался суд над отцом, который забрал своего сына из детсада и уехал с ним в Анапу

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над Витольдом Якимчиком, который утром 28 октября прошлого года забрал из детсада своего сына и уехал в неизвестном направлении. Через 2,5 месяца их нашли в Анапе. До своего исчезновения Витольд Якимчик находился в статусе обвиняемого по статье «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» — в 2018 году мужчина избил жену и она подала на него в суд. Заседания по делу должны были состоятся в конце октября 2019 года, однако мужчина исчез.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Пострадавшая и обвинитель в одном лице

Сейчас Витольд Якимчик обвиняют в избиении жены. В прошлом году она обратилась в суд с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Судебное заседание было назначено на 30 октября 2019 года, однако за два дня до него мужчина вместе с сыном пропал. Потом выяснится, что он уехал в Анапу, где и жил с Михаэлем 2,5 месяца, пока их не нашли. В России мужчину задержали на 48 часов, а потом отпустили. А когда он вернулся в Гродно его задержала уже белорусская милиция, потому что Витольд не явился на заседание суда по факту избиения бывшей супруги.

После всех формальностей начались слушания по этому делу. При этом оно рассматривается в так называемом частном порядке — производство по таким делам может быть прекращено в случае примирения сторон.

В данном деле — пострадавшая Людмила одновременно является и обвинителем. Помимо наказания по уголовной статье (это может быть штраф, исправительные работы или арест), она также требует возмещения морального ущерба и просит взыскать с Витольда 500 рублей и ту сумму, которую женщина потратит на услуги адвоката.

Психологическое насилие переросло в физическое

Эпизод, по которому судят Витольда Якимчика произошел еще в ноябре 2018 года.

Тогда родители Михаэля поссорились. Сначала Витольд ударил Людмилу в машине, а когда она поднялась в квартиру, догнал и начал бить там. Мужчина нанес ей не менее четырех сильных ударов в голову и живот. Женщина вызвала скорую помощь, врачи Людмилу госпитализировали, почти неделю она провела в больнице. Женщина обратилась в милицию, где рассказала про удар в машине — за это его привлекли к административной ответственности. Но за побои в квартире он не понес никакого наказания, поэтому Людмила обратилась в суд.





Женщина рассказывает, что в браке долгое время подвергалась насилию. Сначала психологическому — муж сильно ревновал, часто звонил на работу, чтобы удостоверится, что делает Людмила, во время ее декретного отпуска не давал деньги, не разрешал ходить с распущенными волосами, ночами изводил вопросами о том, что она делала днем, куда ходила и с кем была. Людмила рассказывает, что из-за постоянного недосыпа и очень напряженной ситуации в семье, она плохо себя чувствовала, была рассеяна и подавлена.

Потом психологическое насилие переросло в физическое и мужчина поднял руку на жену. В итоге они развелись, однако бывший муж не переставал звонить и как говорит женщина, часто угрожал ей. Она объясняет, что не подавала в суд заявление раньше, потому что ей было стыдно, а о ситуации с побоями знали всего несколько людей из близкого окружения семьи. Женщина думала, что после административного наказания Витольд как-то успокоится, но, по ее словам, все стало хуже. В итоге в октябре прошлого года отец забрал их общего ребенка из детского сада и увез его в Анапу.

«Просто хотел как можно дольше побыть с сыном»

С обвинением в избиении мужчина согласен и полностью признает свою вину.

Защитник же обвиняемого ходатайствовал об изменении меры пресечения, мотивировав это тем, что его подзащитный — инвалид второй группы, плохо себя чувствует, а также тем, что мужчина не собирается скрываться.

Витольд же объяснил суду, что изначально не хотел никуда уезжать, а потом «как-то на эмоциях» забрал сына из садика и рванул с ним в Россию. Но подчеркивает — от правосудия скрываться не хотел, просто так получилось. И вообще история с поездкой в Анапу не относится к данному делу, однако судья все равно выясняет все подробности.

Поэтому обвиняемый долго рассказывает о том, как складывались отношения с бывшей женой после развода. Он рассказывает, что Людмила не давала ему встречаться с ребенком, а он «просто хотел как можно дольше побыть с сыном».

Витольд волнуется, с трудом подбирает слова и свой поступок объясняет тем, что «не проводил достаточно времени с ребенком» и не был уверен, «что выйдет из-под ножа». (Витольд стоит в очереди на пересадку сердца — прим. TUT.BY.).





На вопрос судьи, почему он не оставил никому свои контактные данные, Витольд отвечает, что подошел к ситуации «безалаберно», но условия жизни ребенка были хорошими и он не хотел причинить своему сыну какой-то вред. А когда Мишу у него забирали, сын плакал и никуда не хотел уходить.

Людмила, мама ребенка, только качает головой. Она не согласна с ходатайством и говорит, что ее бывший муж намеренно скрывался, а до этого оборвал все связи в Гродно, передал свой бизнес другим людям и продал все квартиры, которые были у него в собственности.

Ходатайство судья не поддержал и оставил мужчину под стражей.

Первая часть судебного разбирательства проходила в формате выездного заседания в лекционном зале Гродненского областного института развития образования. Поэтому помимо родственников и друзей обвиняемого и пострадавшей, в зале были учителя, которые приехали на учебу в институт, а также журналисты.

Вторую часть перенесли уже в стены суда. Там должны выслушать свидетелей — воспитателей из садика, куда ходит маленький Миша, врачей скорой помощи, а также лечащего врача Людмилы.

Что касается уголовного дела по по факту исчезновения мальчика, то пока следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

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