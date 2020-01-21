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Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18

21.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На совещании с идеологическим активом Будакошелевщины обсудили проблемы реализации Декрета №18.

Более десяти лет в нашей стране действует Декрет Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». За эти годы на Будакошелевщине выстроилась система работы между всеми заинтересованными службами в реализации закона. Но воплощение норм Декрета на практике — живой, видоизменяющийся процесс, где есть как успехи, так и просчёты. «В целях повышения результативности работы с обязанными лицами, выполнения требований Декрета № 18, — выразил уверенность в ходе совещания заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, — субъектам профилактики необходимо менять подходы в работе». В частности, заместитель председателя отметил, что проблемным пунктом в реализации Декрета №18 по-прежнему является взыскание с родителей расходов на содержание отобранных у них детей в государственных учреждениях. А это, в свою очередь, связано с безответственностью и прогулами на работе обязанных лиц. Координации требует работа по проведению курса лечения от алкогольной зависимости горе-родителей.

Помимо этого, на совещании рассмотрели ряд других не менее важных вопросов. Среди них: о предупреждении случаев хищения средств с банковских карт, о работе первичных организаций РК ОО «БРСМ» в трудовых коллективах, об организации информационной работы и с обращениями граждан в Буда-Кошелевском опытном лесхозе.

Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18
Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18
Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18
Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18
Помочь горе-родителям освободиться от алкогольной зависимости. На совещании с идеологами Будакошелевщины обсудили реализацию Декрета №18

Ирина Палубец.

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На совещании с идеологическим активом Будакошелевщины обсудили проблемы реализации Декрета №18. Более десяти лет в нашей стране действует Декрет...
 
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