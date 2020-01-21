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Штормовое предупреждение по Беларуси объявлено на ближайшие дни
21.01.2020 19:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси еще в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает Белгидромет.
«В течение суток 22 января (среда) и ночью 23 января (четверг) во многих районах страны и в Минске сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Также в среду по республике ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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Также в среду по республике ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.
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