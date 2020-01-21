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На проспекте Независимости загорелась подсветка здания КГБ
21.01.2020 19:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером минчане заметили, как на здании КГБ загорелся прожектор подсветки.
На месте работает МЧС, информацию от официального представителя ведомства получить не удалось. Очевидцы рассказывают, что на фасаде загорелся фонарь, огонь уже потушили.
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Очевидцы рассказывают, что загорелся фонарь.
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