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Пассажиров, прилетающих в Беларусь из стран, где вспышка нового коронавируса, проверяют тепловизорами
21.01.2020 21:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси усилены профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространение выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в
— Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. Работа специалистов направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией, — рассказали в министерстве.
В аэропортах Беларуси организован санитарно-карантинный контроль — пассажиров из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания, проверяют тепловизорами.
О болезни информируют и белорусских туристов, выезжающих в эти страны.
Что известно про новый вирус
Ранее
Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. По последним данным, от коронавируса умерли уже 6 человек.
22 января Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание.
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Пассажиров, прилетающих в Беларусь из стран, где вспышка нового коронавируса, проверяют тепловизорами
22 января Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание.
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