Витебляне массово несут в милицию заявления на предпринимателя, который (не) делает ремонты

Источник материала: Tut.by

В Витебске судебными разбирательствами обернулся ремонт домов и квартир. Все претензии к одному и тому же бизнесмену — Александру Ермоловичу. Сам предприниматель обвиняет интернет-ресурсы, которые, по его мнению, устраивают ему «антипиар». Пострадавшие же — а их около 40 человек, написали заявления в милицию, сообщает СТВ.



Александр Ермолович

Домик в деревне Светлана купила за 4 тыс. рублей, а в ремонт уже вложила 6 тыс. Столько она заплатила витебскому бизнесмену, который обязался залить фундамент. Сначала прислал одних работников, потом других. Вторая бригада еще и обворовала хозяйку. В итоге — ни денег, ни фундамента.

И таких историй люди могут рассказать несколько десятков. Одним окна не привезли — или привезли, но установили с недостатками. У других проблемы с воротами, у третьих — претензии к кровле или к ее отсутствию. Разные фирмы, но фамилия фигурирует везде одна — Александр Ермолович.

Схема такая. Люди вносят предоплату, сроки проходят, начинаются претензии. Предприниматель обещает: мол, все будет через неделю, вот только закрою больничный. Те, кто уже не верит, несут заявления в милицию. В списке потерпевших — почти 40 человек.

— Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Ущерб по заявлениям пострадавших уже превышает 50 тысяч рублей. У правоохранителей есть все основания полагать, что людей, обманутых индивидуальным предпринимателем, гораздо больше, и его преступная деятельность не ограничивается территорией Витебской области, — сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Сам индивидуальный предприниматель Александр Ермолович считает, что против него организована «целая масштабная антипиар-компания».

— Просто идет жесткий черный пиар. Выдирается один человек, его ситуация раздувается как мыльный пузырь, преподносится в искаженном виде и собирает негативные отзывы. После этого заказчики, с которыми не вышли сроки, вроде как нет препятствий к исполнению договора, бегут либо к нам расторгать договор, либо идут сразу в милицию.

У предпринимателя есть непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом суд не запретил -и Ермолович открыл ИП.