Договор о досудебной пробации вместо срока — работу с юными нарушителями изменят в Беларуси

Источник материала: Единство

Речь идет об изменениях методов работы с юными нарушителями закона — предлагать им заключать договор о досудебной пробации. Тинейджеру же придется свести к минимуму последствия преступления — возместить ущерб или помириться с потерпевшим, а также провести работу над собой, в чем ему помогут психологи и профильные специалисты. Если за год подросток докажет, что пересмотрел приоритеты, к уголовной ответственности его не привлекут.

Что же касается тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, разбоев, наркотиков, — то здесь никаких послаблений не будет.

«Мы хотим кодекс сам по себе упростить. Вторая задача, которая будет решена, заключается в том, что будет уменьшено количество правонарушений. А если их количество уменьшится, то, соответственно, будет меньше правовых оснований для привлечения граждан и юридических лиц к административной ответственности», — рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

По данным МВД, порядка 90% преступлений, которые совершают подростки, не представляют большой общественной опасности. В ведомстве уверены: необходимо шире использовать восстановительные процедуры и максимально учитывать интересы ребенка.