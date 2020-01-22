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В обувном магазине Минска директора и продавца поймали на кражах

22.01.2020 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ОБЭП поймали на кражах двух сотрудников обувного магазина в Первомайском районе Минска. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Во время инвентаризации в магазине обнаружилась недостача на 3700 рублей и 14 пар обуви.

Милиция выяснила, что крупную сумму из кассы забрал заведующий магазином, который работает в должности с 2015 года. По версии следствия, он взял восемь пар обуви на 2250 рублей. Ранее 34-летний мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Сам он объяснил, что делал это, чтобы погасить кредит на машину.

Еще шесть пар обуви на 880 рублей, как выяснилось, взяла себе продавец магазина. У нее тоже раньше не было проблем с законом. Женщина объяснила, что обувь брала для себя, своей мамы и дочери.

В отношении двух подозреваемых разбирательство проводит уже Следственный комитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Один объяснил, что искал деньги для выплаты кредита. Другая заявила: надо было обуть семью.
 
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