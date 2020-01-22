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Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире

22.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

17 января в спортивном зале гимназии г.Буда-Кошелево прошли заключительные игры «Рождественского турнира» по волейболу.

Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире

В течение двух недель шесть команд оспаривали главный приз соревнований. По результатам игр третье место заняла команда РОВД г.Буда-Кошелево, вторыми стали волейболисты ГУО «Гимназия г.Буда-Кошелево», а первое место по праву досталось спортсменам Буда-Кошелевского ПМС.

Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире
Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире
Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире
Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире
Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире

Как отметил председатель ГУ РФСК «Урожай» Олег Еченко: «Игры проходили в напряженной интересной борьбе. Команды были достойны друг друга».

Подготовила Наталья Логунова.

Фото из архива Олега Еченко.

 
 
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17 января в спортивном зале гимназии г.Буда-Кошелево прошли заключительные игры «Рождественского турнира» по волейболу. В течение двух недель шесть...
 
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