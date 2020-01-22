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Прокуратура заступилась за разрушающуюся каплицу Ожешко в Дрогичинском районе. Вы тоже можете помочь
22.01.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура озботилась вопросами сохранения историко-культурного наследия — и обратилась в Брестский областной совет по поводу плачевного состояния
В 2019 году прокуратура Брестской области проверила, как на Брестчине обстоят дела с сохранением объектов историко-культурного наследия. Результат оказался неутешительным: из-за нехватки средств на консервацию ненадлежаще выполнялись охранные обязательства, не проводились необходимые восстановительно-реставрационные работы, отсутствовал должный контроль за сохранностью объектов.
«Эта ситуация способствовала ухудшению технического состояния таких объектов, могла привести к их исчезновению. Среди примеров — комплекс бывшего дворца в деревне Полонечка в Барановичском районе, ансамбль кляштора картезианцев XVII века в Березовском районе, каплица-усыпальница рода Ожешко в агрогородке Закозель в Дрогичинском районе», — сообщает
Своими выводами прокуратура поделилась с областным советом по вопросам историко-культурного наследия. В итоге облисполком выделил на ремонт и восстановление каплицы Ожешко более 50 тысяч рублей. Сейчас здесь выполнены первоочередные противоаварийные работы, ищут и дополнительные средства для консервации уникального памятника архитектуры.
Что за часовня?
О часовне-усыпальнице рода Ожешко в Закозеле
Полесская ветвь рода Ожешко закозельские земли получила в XVIII веке. Столетие спустя, когда хозяином имения был Никодим Ожешко, здесь вырос усадебный дом, парк площадью 30 гектаров и часовня-усыпальница для представителей рода. Строилась каплица по проекту Франтишка Ящольда, который участвовал в создании дворца Пусловских в Коссово.
Сметная стоимость первоочередных реставрационно-восстановительных работ в ценах января 2019 года былаа более чем 800 тысяч рублей. Перспективы получить бюджетное финансирование были туманными, поэтому власти открыли благотворительный счет для сбора средств на восстановление памятника. После публикации на TUT.BY Закозелем заинтересовались журналисты других изданий. Информация о сборе средств не раз озвучивалась в региональных и республиканских СМИ. Несмотря на это, за девять месяцев краудфандинга
Сбор средств на сохранение и восстановление часовни-усыпальницы рода Ожешко в агрогородке Закозель продолжается.
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Прокуратура заступилась за разрушающуюся каплицу Ожешко в Дрогичинском районе. Вы тоже можете помочь
Облисполком выделил 50 тысяч рублей на ремонт и восстановление. Но этого критически мало.
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