Прокуратура заступилась за разрушающуюся каплицу Ожешко в Дрогичинском районе. Вы тоже можете помочь

Источник материала: Tut.by

Прокуратура озботилась вопросами сохранения историко-культурного наследия — и обратилась в Брестский областной совет по поводу плачевного состояния каплицы рода Ожешко в агрогородке Закозель Дрогичинского района. В итоге облисполком выделил 50 тысяч рублей на ремонт и восстановление объекта.





В 2019 году прокуратура Брестской области проверила, как на Брестчине обстоят дела с сохранением объектов историко-культурного наследия. Результат оказался неутешительным: из-за нехватки средств на консервацию ненадлежаще выполнялись охранные обязательства, не проводились необходимые восстановительно-реставрационные работы, отсутствовал должный контроль за сохранностью объектов.

«Эта ситуация способствовала ухудшению технического состояния таких объектов, могла привести к их исчезновению. Среди примеров — комплекс бывшего дворца в деревне Полонечка в Барановичском районе, ансамбль кляштора картезианцев XVII века в Березовском районе, каплица-усыпальница рода Ожешко в агрогородке Закозель в Дрогичинском районе», — сообщает Генпрокуратура .

Своими выводами прокуратура поделилась с областным советом по вопросам историко-культурного наследия. В итоге облисполком выделил на ремонт и восстановление каплицы Ожешко более 50 тысяч рублей. Сейчас здесь выполнены первоочередные противоаварийные работы, ищут и дополнительные средства для консервации уникального памятника архитектуры.

Что за часовня?

О часовне-усыпальнице рода Ожешко в Закозеле мы писали в январе прошлого года. Если кратко, то там все плохо: 180-летний памятник неоготической архитектуры, который пережил две войны, медленно разрушается на глазах туристов и местных жителей. Спасать его нужно было еще 10 лет назад, но ни тогда, ни сейчас денег на это нет.

Полесская ветвь рода Ожешко закозельские земли получила в XVIII веке. Столетие спустя, когда хозяином имения был Никодим Ожешко, здесь вырос усадебный дом, парк площадью 30 гектаров и часовня-усыпальница для представителей рода. Строилась каплица по проекту Франтишка Ящольда, который участвовал в создании дворца Пусловских в Коссово.

Сметная стоимость первоочередных реставрационно-восстановительных работ в ценах января 2019 года былаа более чем 800 тысяч рублей. Перспективы получить бюджетное финансирование были туманными, поэтому власти открыли благотворительный счет для сбора средств на восстановление памятника. После публикации на TUT.BY Закозелем заинтересовались журналисты других изданий. Информация о сборе средств не раз озвучивалась в региональных и республиканских СМИ. Несмотря на это, за девять месяцев краудфандинга удалось собрать лишь 4 тысячи рублей — 2% от необходимой суммы.

Сбор средств на сохранение и восстановление часовни-усыпальницы рода Ожешко в агрогородке Закозель продолжается.

Номер благотворительного счета для сбора средств на реставрацию часовни-усыпальницы: BY24 AKBB 364 221 50 000 441 300 000 ф-л 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВY21802 УНП 200 070 815 ОКПО 022332401000.