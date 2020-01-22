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В Гомеле конфликт в такси из-за сухариков закончился дракой, милицией и больницей

22.01.2020 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле между таксистом и пассажирами произошел конфликт… из-за сухариков, который закончился травмами и повреждениями машины, сообщает «ЧП Гомель». Кто прав, кто виноват — теперь разбирается милиция.


Водитель такси Андрей, по его словам, вечером 13 января взял очередной заказ и троих пассажиров — мужчину, женщину (по словам таксиста — нетрезвых) и ребенка. В пути заметил, что женщина и девочка неаккуратно едят в салоне сухарики. Сделал замечание: мол, есть в автомобиле такси — недопустимо. Но на его замечание якобы никто адекватно не отреагировал.

Андрей остановил машину, повернул видеорегистратор в салон: «Мужчина попытался перехватить мою руку и прекратить съемку, но у него ничего не получилось».

Женщина начала возмущаться отсутствием детского кресла — таксист объяснил, что он по ПДД может возить пассажиров-детей без удерживающих устройств.

Когда поездка подошла к концу, женщина, говорит Андрей, демонстративно хлопнула дверью.


— Я разозлился. Уже на эмоциях сказал что-то в ее адрес. Потом услышал удар по бамперу, остановился, включил фонарик на мобильном телефоне — и пошел осматривать автомобиль.

В этот момент, по его словам, мужчина-пассажир нанес таксисту удар в голову. Тот, в свою очередь, тоже ударил.


После произошедшего Андрей вызвал милицию и написал заявление по факту порчи его имущества, на следующий день зафиксировал побои: говорит, у него диагностировали повреждение мягких тканей височной области.

Спустя пару дней женщина-пассажир сообщила таксисту, что ее муж в больнице с сотрясением мозга и сломанным носом — и что она подала на него заявление в милицию. Таксист обратился со встречным заявлением.

Сейчас милиция проводит проверку по факту инцидента, сообщает «ЧП Гомель».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле между таксистом и пассажирами произошел конфликт… из-за сухариков, который закончился травмами и повреждениями машины. Кто прав, кто виноват - теперь...
 
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