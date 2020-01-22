В Беловежской пуще опасаются нашествия короеда из-за тёплой зимы

Источник материала: Полесская правда



Специалисты отдела охраны леса и лесного хозяйства Беловежской пущи прогнозируют массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда в нацпарке из-за теплой зимы.

Нынешняя зима не балует белорусов морозами и метелями. Плюсовая среднесуточная температура на юге Беларуси влияет на жизнь леса, и в частности – Беловежской пущи. Помимо всех плюсов для животного мира есть и минусы для растительного: нельзя исключать заморозки ранней весной, когда деревья выйдут из состояния покоя и начнется сокодвижение, это может привести к их усыханию.

Погода, помимо косвенного влияния – через состояние насаждений, оказывает на стволовых вредителей прямое воздействие, определяя сроки лёта, откладки яиц, скорость развития личинок.

На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая — остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.

Из-за сложившихся погодных условий нынешней теплой зимой в нацпарке прогнозируется массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.