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В Беловежской пуще опасаются нашествия короеда из-за тёплой зимы
22.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Нынешняя зима не балует белорусов морозами и метелями. Плюсовая среднесуточная температура на юге Беларуси влияет на жизнь леса, и в частности – Беловежской пущи. Помимо всех плюсов для животного мира есть и минусы для растительного: нельзя исключать заморозки ранней весной, когда деревья выйдут из состояния покоя и начнется сокодвижение, это может привести к их усыханию.
Погода, помимо косвенного влияния – через состояние насаждений, оказывает на стволовых вредителей прямое воздействие, определяя сроки лёта, откладки яиц, скорость развития личинок.
На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая — остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.
Из-за сложившихся погодных условий нынешней теплой зимой в нацпарке прогнозируется массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.
По информации
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> Специалисты отдела охраны леса и лесного хозяйства Беловежской пущи прогнозируют массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда в нацпарке из-за...
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