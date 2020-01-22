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В Беловежской пуще опасаются нашествия короеда из-за тёплой зимы

22.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беловежской пуще опасаются нашествия короеда из-за тёплой зимы
Специалисты отдела охраны леса и лесного хозяйства Беловежской пущи прогнозируют массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда в нацпарке из-за теплой зимы. 

Нынешняя зима не балует белорусов морозами и метелями. Плюсовая среднесуточная температура на юге Беларуси влияет на жизнь леса, и в частности – Беловежской пущи. Помимо всех плюсов для животного мира есть и минусы для растительного: нельзя исключать заморозки ранней весной, когда деревья выйдут из состояния покоя и начнется сокодвижение, это может привести к их усыханию.

Погода, помимо косвенного влияния – через состояние насаждений, оказывает на стволовых вредителей прямое воздействие, определяя сроки лёта, откладки яиц, скорость развития личинок.

На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая — остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой часть вредителей вымерзает, что уменьшает шансы возникновения вспышек массового размножения.

Из-за сложившихся погодных условий нынешней теплой зимой в нацпарке прогнозируется массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда.

По информации официального сайта Беловежской пущи

 
 
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