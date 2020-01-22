Специалист объяснил принцип действия защитного зануления

Источник материала: Полесская правда



Инспектор энергоинспекции Пинского МРО филиала ГУ «Госэнергогазнадзор» по Брестской области Виктор Лемешевский в беседе с корреспондентом pinsknews.by отметил, что защитой от поражения электрическим током при повреждении изоляции служит защитное зануление. В чем принцип его действия?

Зануление — система мероприятий, обеспечивающих безопасность при однофазных замыканиях на корпус в электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Зануление осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижения напряжения на корпусах зануленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты.

– В настоящее время существует несколько различных систем электроснабжения потребителей напряжением до 1000 В, однако в нашей стране основной в данном случае является система с глухозаземленной нейтралью. Именно такая система используется в каждом нашем доме, – объяснил Виктор Лемешевский и добавил, что в такой системе нейтральная точка трансформатора на подстанции имеет непосредственное соединение с землей.

Основной мерой защиты от случайного попадания под напряжение в данном случае служит защитное зануление, то есть специальное соединение любой металлической части бытового электроприбора с нейтралью трансформатора. По сути своей защитное зануление не что иное, как одна из разновидностей заземления.

– В каждой нашей домашней розетке при правильно выполненной в доме электропроводке имеется заземляющий контакт. Именно через него при включении электроприбора мы соединяем его корпус с нейтральной точкой трансформатора, – отметил инспектор.

Виктор Лемешевский также объяснил, суть работы защитного заземления:

– Нормативные документы регламентируют допустимое время отключение поврежденной линии при коротком замыкании не более 0,4 секунд. Именно за это время, как считается, человек имеет все шансы остаться в живых при попадании под напряжение.

При выполнении защитного зануления значительно снижается сопротивление петли «фаза-ноль» и обеспечивается достаточное значение тока короткого замыкания для срабатывания аппарата защиты (предохранитель или автоматический выключатель) за время не более 0,4 секунд.

При отсутствии защитного зануления, или как его еще в быту называют «заземления», ток короткого замыкания за счет высокого сопротивления может оказаться недостаточным для срабатывания защиты и поврежденный бытовой прибор может надолго оказаться под опасным для человека напряжением.

Выполняется защитное зануление в соответствии с требованиями действующих Правил. Как правило для этого используется третья жила провода, либо отдельно проложенный медный проводник сечением не менее 4 мм кв.

– Категорически запрещается в сетях с глухозаземленной нейтралью выполнять заземление бытовых приборов на отдельный контур заземления, не связанный с нейтральной точкой трансформатора, – предупредил инспектор. – Например, просто соединив заземляющий контакт розетки с самостоятельно вбитым под окном металлическим стержнем.

То же самое касается и попыток «заземления» на систему отопления или водоснабжения квартиры. В этом случае ток короткого замыкания может оказаться достаточно низким за счет того, что земля и дополнительный контур заземления (как правило самодельного производства) имеют значительно большее сопротивление нежели специальный нулевой защитный проводник. А если это происходит в многоквартирном жилом доме, то смертельной опасности подвергается не только «горе-умелец», но и все жильцы этого дома.