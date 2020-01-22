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Специалист объяснил принцип действия защитного зануления
22.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зануление — система мероприятий, обеспечивающих безопасность при однофазных замыканиях на корпус в электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Зануление осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижения напряжения на корпусах зануленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты.
Основной мерой защиты от случайного попадания под напряжение в данном случае служит защитное зануление, то есть специальное соединение любой металлической части бытового электроприбора с нейтралью трансформатора. По сути своей защитное зануление не что иное, как одна из разновидностей заземления.
Виктор Лемешевский также объяснил, суть работы защитного заземления:
При выполнении защитного зануления значительно снижается сопротивление петли «фаза-ноль» и обеспечивается достаточное значение тока короткого замыкания для срабатывания аппарата защиты (предохранитель или автоматический выключатель) за время не более 0,4 секунд.
При отсутствии защитного зануления, или как его еще в быту называют «заземления», ток короткого замыкания за счет высокого сопротивления может оказаться недостаточным для срабатывания защиты и поврежденный бытовой прибор может надолго оказаться под опасным для человека напряжением.
Выполняется защитное зануление в соответствии с требованиями действующих Правил. Как правило для этого используется третья жила провода, либо отдельно проложенный медный проводник сечением не менее 4 мм кв.
То же самое касается и попыток «заземления» на систему отопления или водоснабжения квартиры. В этом случае ток короткого замыкания может оказаться достаточно низким за счет того, что земля и дополнительный контур заземления (как правило самодельного производства) имеют значительно большее сопротивление нежели специальный нулевой защитный проводник. А если это происходит в многоквартирном жилом доме, то смертельной опасности подвергается не только «горе-умелец», но и все жильцы этого дома.
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