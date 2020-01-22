ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Специалист объяснил принцип действия защитного зануления

22.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Специалист объяснил принцип действия защитного зануления
Инспектор энергоинспекции Пинского МРО филиала  ГУ «Госэнергогазнадзор» по Брестской области Виктор Лемешевский в беседе с корреспондентом pinsknews.by отметил, что защитой от поражения электрическим током при повреждении изоляции служит защитное зануление. В чем принцип его действия?

Зануление — система мероприятий, обеспечивающих безопасность при однофазных замыканиях на корпус в электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Зануление осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижения напряжения на корпусах зануленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты.

– В настоящее время существует несколько различных систем электроснабжения потребителей напряжением до 1000 В, однако в нашей стране основной в данном случае является система с глухозаземленной нейтралью. Именно такая система используется в каждом нашем доме, – объяснил Виктор Лемешевский и добавил, что в такой системе нейтральная точка трансформатора на подстанции имеет непосредственное соединение с землей.

Основной мерой защиты от случайного попадания под напряжение в данном случае служит защитное зануление, то есть специальное соединение любой металлической части бытового электроприбора с нейтралью трансформатора. По сути своей защитное зануление не что иное, как одна из разновидностей заземления.

– В каждой нашей домашней розетке при правильно выполненной в доме электропроводке имеется заземляющий контакт. Именно через него при включении электроприбора мы соединяем его корпус с нейтральной точкой трансформатора, – отметил инспектор.

Виктор Лемешевский также объяснил, суть работы защитного заземления:

– Нормативные документы регламентируют допустимое время отключение поврежденной линии при коротком замыкании не более 0,4 секунд. Именно за это время, как считается, человек имеет все шансы остаться в живых при попадании под напряжение.

При выполнении защитного зануления значительно снижается сопротивление петли «фаза-ноль» и обеспечивается достаточное значение тока короткого замыкания для срабатывания аппарата защиты (предохранитель или автоматический выключатель) за время не более 0,4 секунд.

При отсутствии защитного зануления, или как его еще в быту называют «заземления», ток короткого замыкания за счет высокого сопротивления может оказаться недостаточным для срабатывания защиты и поврежденный бытовой прибор может надолго оказаться под опасным для человека напряжением.

Выполняется защитное зануление в соответствии с требованиями действующих Правил. Как правило для этого используется третья жила провода, либо отдельно проложенный медный проводник сечением не менее 4 мм кв.

– Категорически запрещается в сетях с глухозаземленной нейтралью выполнять заземление бытовых приборов на отдельный контур заземления, не связанный с нейтральной точкой трансформатора, – предупредил инспектор. – Например, просто соединив заземляющий контакт розетки с самостоятельно вбитым под окном металлическим стержнем.

То же самое касается и попыток «заземления» на систему отопления или водоснабжения квартиры. В этом случае ток короткого замыкания может оказаться достаточно низким за счет того, что земля и дополнительный контур заземления (как правило самодельного производства) имеют значительно большее сопротивление нежели специальный нулевой защитный проводник. А если это происходит в многоквартирном жилом доме, то смертельной опасности подвергается не только «горе-умелец», но и все жильцы этого дома.

– В целом можно сказать, защитное зануление играет огромную роль в обеспечении электробезопасности вашего дома, а качеству и правильности его выполнения следует уделять максимум внимания, – подытожил беседу Виктор Лемешевский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Инспектор энергоинспекции Пинского МРО филиала  ГУ «Госэнергогазнадзор» по Брестской области Виктор Лемешевский в беседе с корреспондентом pinsknews.by отметил,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спортсмены Буда-Кошелевского ПМС победили в Рождественском турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика