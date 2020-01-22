Люди с инвалидностью смогут обучаться прямо на рабочем месте

Источник материала: Единство

В 2019 году службой занятости в организации Минска трудоустроены 464 человека с инвалидностью, в том числе 151 – по программе адаптации к трудовой деятельности.

«В органы государственной службы занятости населения столицы в 2019 году обратился 981 безработный с инвалидностью. Содействие в трудоустройстве этой категории граждан оказывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, выданной медико-реабилитационной экспертной комиссией на свободные рабочие места, заявленные нанимателями в органы государственной службы занятости», – пояснили в комитете.

Суть программы адаптации заключается в том, что человек с инвалидностью на предоставленном ему рабочем месте приобретает и совершенствует профессиональные знания, умения и навыки работы с учетом полученной или имеющейся у него специальности (профессии), восстанавливает и развивает трудовые способности и закрепляет их в процессе работы. При этом государство компенсирует нанимателю затраты на оплату его труда. Процесс занимает от шести месяцев до одного года. По завершении программы работника могут оставить на постоянную работу либо он продолжит подбор вакансий с учетом полученных компетенций, навыков и знаний.

«Сегодня в Минске трудовая адаптация инвалидов предлагается более чем в 30 организациях и предприятиях и проводится по более чем 60 профессиям, таким как кассир, администратор, диспетчер, приемщик заказов, укладчик-упаковщик, продавец», – добавили в комитете.

Кроме того, в минувшем году для повышения конкурентоспособности на рынке труда еще восемь безработных инвалидов направлены на обучение по востребованным профессиям, семи гражданам оказано содействие в организации самозанятости. Приняли участие в оплачиваемых общественных работах 60 человек.

На 1 января 2020 года на учете в качестве безработных состояли 142 человека с инвалидностью, которым специалисты службы занятости продолжают оказывать максимальное содействие в трудоустройстве.