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В Гродно около «Азота» начали сносить дачи, люди считают, что незаконно. Что им говорят власти?

22.01.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дачники гродненского садового товарищества «Химик-Азот», Гродно около «Азота» снесут почти 100 дач">чьи наделы признали самозахватом, продолжают борьбу за свои участки и жалуются, что их дачи уже начали сносить, несмотря на то, что еще не все заявления рассмотрены в суде. Сегодня, 22 января, люди встретились с представителями администрации и главным коммунальником Октябрьского района Гродно Марьяном Жуком.


Сейчас в дачном товариществе «Химик-Азот» шумно: на улицах работает тяжелая строительная техника, а буквально в полукилометре от домиков полным ходом идет реконструкция железнодорожного моста под автомобильный. Здесь собираются строить новую объездную дорогу. На первом этапе также обустраивают выход новой дороги на улицу Карского с оборудованием двухуровневого путепровода на М6. В общем, везде строители, самосвалы, снующие по дачным дорогам, бытовки, тракторы и экскаваторы… На некоторых участках сами дачники разбирают свои домики, вывозят мебель, даже выкапывают кусты и небольшие деревья.


Около моста часть дач, которые относились к товариществу «Путеец», уже снесли. Владельцам земельных участков, которые были оформлены по всем правилам, выдали компенсацию. Говорят, суммы доходили до 12 тысяч долларов.

Однако в подвисшем состоянии остались те дачники, которые не смогли доказать, что их наделы также законны. Эти участки считаются самозахватом, хотя люди с таким определением не согласны.


Напомним, сейчас в садовом товариществе «Химик-Азот», который находится фактически в черте города, около 950 участков — и примерно 100 из них оказались в патовой ситуации. Весной прошлого года хозяева этих наделов года узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. А первого ноября прошлого года дачникам надо было снести строения и очистить землю от деревьев и кустарников за свой счет.

С таким положением дел люди не согласились — и даже написали открытое письмо президенту, где обрисовали свою проблему, а также встретились с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, который пообещал разобраться с ситуацией.

Снос дач тогда был приостановлен. Люди снова подали документы в суд для того, чтобы их участки были признаны законными.

— Мы понимаем, что дачи все равно будут сносить, но почему одни получают компенсацию, а другие нет? —  негодуют дачники.


22 января около одного из домиков собрались около десяти членов товарищества «Химик-Азот».

Люди рассказывают, что по многим наделам еще идут судебные заседания по имущественным спорам, однако строители уже начали сносить дома.

Директор УЖРЭП Октябрьского района города Марьян Жук парирует: дома никто не трогал, убирать начали только заборы.

— Понимаете, ситуация такова — эти дачи все равно будут снесены. Часть участков попадает в зону строительства дороги, часть стоит на коммуникациях. Сейчас рассматривается только вопрос, будет это сделано с компенсацией или без нее, — объясняет Марьян Жук.


 — Но посмотрите, что получается. Я приехала вчера на свой участок — и чуть в обморок не упала: ни огорода, ни забора, навалена какая-то куча старых стройматериалов. Неужели нельзя как-то по-человечески позвонить и предупредить, что здесь будут проводить работы? Но опять-таки — мои документы сейчас в суде, значит что-то трогать на участке никто не имеет права.


По словам представителей администрации Октябрьского района, уже снесено 38 дач, владельцы получили компенсации. Сейчас стоит вопрос о еще 21 наделах, которые расположены на коммуникациях. Они считаются незаконными.

Люди снова объясняют: не они виноваты, что получилась такая ситуация. Все взносы исправно платили, в товариществе состояли наравне с другими.

 — Азот нам выдавал участки в 1960-х годах. Но одни смогли доказать, что все законно, а другие нет, — говорит один из дачников.

— У вас, к сожалению, не ни одного документа, который бы подтверждал ваше право на участки, — говорит Марьян Жук.

— Вот же у нас есть целая папка бумаг, — не сдаются дачники.


В конце концов, Марьян Жук заверяет собравшихся, что их дачи сноситься не будут, пока не придет решение суда, и объясняет, что дачники могут обратиться, например, в горисполком, чтобы специалисты помогли подобрать дачный участок в других садовых товариществах. Сейчас в Гродненском районе есть около тысячи свободных наделов.

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Теги: Гродно
 
 
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Дачники гродненского садового товарищества «Химик-Азот», чьи наделы признали самозахватом, продолжают борьбу за свои участки и жалуются, что их дачи уже начали...
 
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