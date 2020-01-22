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Заключили мировое соглашение. Завод перестал судиться с газетой из-за фото мыла, привязанного к раковине

22.01.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в экономическом суде Минской области должно было состояться очередное заседание по иску о защите деловой репутации, но стороны на процесс не явились. Оказалось, Молодечненский завод порошковой металлургии и «Рэгiянальная газета» заключили мировое соглашение. Завод полностью отказался от своих исковых требований и возместит половину суммы, которую журналисты потратили на адвоката, — 630 рублей. Кроме того, истец оплатил госпошлину в 510 рублей.


Фото взято с сайта: rh.by

Молодечненский завод порошковой металлургии и «Рэгiянальная газета» снова должны были встретиться в суде, но на заседание не пришли. Планировалось, они выступят с последним словом, а затем судья удалится для вынесения решения. Но, как стало известно TUT.BY, сегодня истец и ответчик заключили мировое соглашение.

 — Да, это так, — подтвердил информацию Александр Манцевич, главный редактор «Рэгiянальнай газеты». — Завод полностью отказался от исковых требований: опровергнуть опубликованную информацию, обязать редакцию предоставить сведения о человеке, который прислал снимок, а также уплатить госпошлину.

После заключения мирового соглашения завод пообещал выплатить часть денег, которые были потрачены журналистами на адвоката, а это 630 рублей (из 1260). Кроме того, при подаче иска о защите деловой репутации была уплачена госпошлина в размере 510 рублей.

Еще на прошлом заседании журналисты и их адвокат Сергей Зикрацкий заявили: претензий истца не признают, снимок прислал один из сотрудников завода, фото реальное и действительно было опубликовано. Слова в заметке «каб не скралi» — всего лишь мнение, на которое имеет право каждый белорус, это ему гарантирует статья 33 Конституции. Судья разрешил журналистам не раскрывать личность человека, который выслал фотографию в редакцию.

— Наш завод является поставщиком комплектующих изделий для выполнения оборонного госзаказа, в том числе для оборонных предприятий РФ. И своей публикацией газета бросала тень на то, что у нас не только можно было воровать мыло, но и детали, которые пойдут на оборону. Мы в этом видим подрыв деловой репутации, — объясняли представители завода, который принадлежит Академии наук.

Они посчитали: этой заметкой директор завода «получил под дых», люди подумали, что именно он дал распоряжение привязать мыло, но на самом деле это не так. Мыло к раковине мог привязать какой-нибудь шутник, руководство к этому не имеет никакого отношения. Завод настаивал на опровержении.

На сторону газеты стал специалист Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Александр Лукашанец. Он пришел к выводу: слова в заметке не несут дополнительной оценочной семантики, одобрительной или нет, большинство предложений обобщенно-личные, нет категоричного утверждения и нет никакой негативной информации о заводе.

 
 
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Сегодня в экономическом суде Минской области должно было состояться очередное заседание по иску о защите деловой репутации, но стороны не явились. Оказалось,...
 
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