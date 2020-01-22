В Минске - снежный шторм с громом и молниями

Источник материала: Tut.by

Минске сообщают про метель, гром и молнии в разных районах города. Фотографии уже появились в соцсетях.

В телеграм-канале МЧС Беларуси тоже появилось сообщение : «Прямо сейчас в Минске очень сильный ветер и снег. Берегите себя и по возможности переждите непогоду в помещении».











