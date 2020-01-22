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В Минске - снежный шторм с громом и молниями
22.01.2020 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минске сообщают про метель, гром и молнии в разных районах города. Фотографии уже появились в соцсетях.
В телеграм-канале МЧС Беларуси тоже появилось
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В телеграм-канале МЧС Беларуси тоже появилось сообщение: «Прямо сейчас в Минске очень сильный ветер и снег. Берегите себя и по возможности переждите непогоду в...
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