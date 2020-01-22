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Конгресс молодых психиатров Восточной Европы пройдет в Минске

22.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Такая информация размещена на сайте РНПЦ психического здоровья.

Конгресс пройдет под эгидой Всемирной психиатрической ассоциации. Участники обсудят современные фундаментальные представления в отношении возникновения, развития, лечения и профилактики психических и поведенческих расстройств. Также будут рассмотрены различия в подходах по оказанию специализированной медпомощи в странах Восточной Европы и мировой практике.

Молодые врачи, работающие в сфере охраны психического здоровья, смогут углубить свои знания в плане современных теоретических направлений развития мировых научных психиатрических школ. Овладеют эффективными практическими подходами к оказанию психиатрической помощи и реабилитации пациентов, страдающих такими расстройствами.

Круг вопросов, которые планируются к обсуждению, демонстрирует поступательное движение современной психиатрии в смежные области знаний. Среди них - разделы соматической медицины (эндокринология, акушерство, токсикология и пр.), физическая активность и спорт.

Первый конгресс молодых психиатров Восточной Европы проходил в марте 2018 года также в Минске. Беларусь избрана страной проведения этого авторитетного форума в связи с высоким уровнем развития различных отраслей медицины.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Второй Конгресс молодых психиатров Восточной Европы «Сердца, врачующие души» пройдет 12-13 марта в Минске.
 
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