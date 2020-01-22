В Минске появился специальный интернет-сервис для поиска домашних животных

Источник материала: Tut.by

На портале 115.бел появился баннер, который ведет на сайт, где можно найти потерявшихся животных. Посмотрели, как это работает.



Скриншот сайта «Фауна города»

Баннер на 115.бел открывает окно сайта « Фауна города », где можно оставить заявку о потерянном или найденном животном с его фотографией и описанием места, где потерялся домашний питомец. В объявлении также можно указать свои контакты. Заявки проходят премодерацию специалистами «Фауны города».

На сайте есть дата публикации объявления и дата, когда его срок действия истекает. Срок действия сообщения о пропаже — месяц.