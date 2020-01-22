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В Минске появился специальный интернет-сервис для поиска домашних животных

22.01.2020 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На портале 115.бел появился баннер, который ведет на сайт, где можно найти потерявшихся животных. Посмотрели, как это работает.


Скриншот сайта «Фауна города»

Баннер на 115.бел открывает окно сайта «Фауна города», где можно оставить заявку о потерянном или найденном животном с его фотографией и описанием места, где потерялся домашний питомец. В объявлении также можно указать свои контакты. Заявки проходят премодерацию специалистами «Фауны города».

На сайте есть дата публикации объявления и дата, когда его срок действия истекает. Срок действия сообщения о пропаже — месяц.

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Теги: Минск
 
 
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На портале 115.бел появился баннер, который ведет на сайт, где можно найти потерявшихся животных.
 
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