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В Минске появился специальный интернет-сервис для поиска домашних животных
22.01.2020 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На портале 115.бел появился баннер, который ведет на сайт, где можно найти потерявшихся животных. Посмотрели, как это работает.
Баннер на 115.бел открывает окно сайта «
На сайте есть дата публикации объявления и дата, когда его срок действия истекает. Срок действия сообщения о пропаже — месяц.
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На портале 115.бел появился баннер, который ведет на сайт, где можно найти потерявшихся животных.
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