|
В Витебске люди продавали свое жилье и отдавали деньги банде мошенников
22.01.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Группа мужчин выманила у восьмерых жителей Витебска и района более 120 тысяч рублей, убеждая дать денег взаймы или продать свое жилье. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере,
По данным следствия, 31-летний, 52-летний и 31-летний мужчины в мае-июле 2018 года создали в Витебске преступную группу — она действовала в Витебске и Витебском районе до 20 июня 2019 года.
Мужчины находили людей, которых убеждали одолжить им деньги или продать свое жилье. Обещали вложить вырученные от продажи квартиры средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и на другие вымышленные цели. Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты.
За 2 года мужчины завладели более чем 120 тысячами рублей. Потерпевшими признаны 8 человек.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины обещали вложить вырученные от продажи квартиры средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и на другие вымышленные цели.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)