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В Витебске люди продавали свое жилье и отдавали деньги банде мошенников

22.01.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа мужчин выманила у восьмерых жителей Витебска и района более 120 тысяч рублей, убеждая дать денег взаймы или продать свое жилье. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщает СК.

По данным следствия, 31-летний, 52-летний и 31-летний мужчины в мае-июле 2018 года создали в Витебске преступную группу — она действовала в Витебске и Витебском районе до 20 июня 2019 года.

Мужчины находили людей, которых убеждали одолжить им деньги или продать свое жилье. Обещали вложить вырученные от продажи квартиры средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и на другие вымышленные цели. Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты.

За 2 года мужчины завладели более чем 120 тысячами рублей. Потерпевшими признаны 8 человек.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчины обещали вложить вырученные от продажи квартиры средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и на другие вымышленные цели.
 
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