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Сегодня погода удивляла. Что же будет 23 января?

22.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг, 23 января, из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погода удивляла. Что же будет 23 января?

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг, 23 января, из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,
 
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