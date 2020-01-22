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День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

22.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках Дня животновода с трудовым коллективом МТФ «Кленок» встретилась председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

В беседе с тружениками МТФ специалисты подвели итоги проделанной работы за прошлый год, обсудили текущие вопросы и наметили пути решения проблемных моментов.

День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

В ходе встречи шел разговор о качестве и товарности молока, лечении КРС. Животноводы активно участвовали в беседе, обсуждая волнующие их вопросы, что ещё раз доказывает: на МТФ «Кленок» работают небезразличные люди, с ответственностью подходящие к выполнению своих обязанностей и болеющие за общее дело.

День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»
День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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В рамках Дня животновода с трудовым коллективом МТФ «Кленок» встретилась председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко. ...
 
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