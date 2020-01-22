День животновода прошел на МТФ «Кленок» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»

Источник материала: Газета Авангард

В рамках Дня животновода с трудовым коллективом МТФ «Кленок» встретилась председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко.









В беседе с тружениками МТФ специалисты подвели итоги проделанной работы за прошлый год, обсудили текущие вопросы и наметили пути решения проблемных моментов.









В ходе встречи шел разговор о качестве и товарности молока, лечении КРС. Животноводы активно участвовали в беседе, обсуждая волнующие их вопросы, что ещё раз доказывает: на МТФ «Кленок» работают небезразличные люди, с ответственностью подходящие к выполнению своих обязанностей и болеющие за общее дело.







Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора