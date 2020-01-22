«Дед Мороз потряс шапкой». Контрасты погоды в Витебске: после сильной метели - солнце

Источник материала: Tut.by

Погода в Витебске 22 января удивила горожан резкой сменой «настроения»: в этот день были и штормовой ветер, и метель, и солнце, и мокрый снег. Соцсети пестрят фото и видео того, что происходило в городе.

Около двух часов дня в Витебске термометр показывал до 4 градусов тепла. Но началась метель, которую сопровождал сильный порывистый ветер. Правда, мело недолго: примерно через минут десять снег прекратился. И даже выглянуло солнце. Но ему на смену вскоре вновь пришла метель.

Видео: группа «Новости Витебска и области TUT» в фейсбуке

Все происходило так быстро, что город менялся на глазах. Эти снимки витебский фотограф Анна Довлатова сделала, по ее словам, с разницей в три минуты.







«Дед Мороз потряс шапкой», — шутят пользователи соцсетей.

Ближе к вечеру пошел мокрый снег, ветер немного стих. Но все равно его порывы довольно сильные.

Вечером в областном центре около нуля, ветер порывами до 13 метров в секунду. Ночью в прогнозе небольшой мороз — до минус трех градусов.

В Минске 22 января и вовсе был гром и молнии .