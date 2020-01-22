Конфликт по Грушевскому скверу. Застройщик рассказал, сколько деревьев вырубят, а сколько сохранят

Источник материала: Tut.by

Минчане хотят остановить вырубку части Грушевского сквера. Когда застройщик начал ставить забор, местные жители вызвали милицию. Компания «Датч Стар» рассказала Realt.by , что собирается там построить, сколько деревьев хочет вырубить и сколько посадит взамен.



В Грушевском сквере жители окрестных домов провели необычную акцию против вырубок — повязали на деревья теплые шарфы. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Опасения людей связаны со строительством жилого комплекса «Гранд Хаус» возле станции метро «Грушевка». Вот что рассказывает представитель застройщика — компании «Датч Стар».

В апреле 2018 года Мингорисполком утвердил границы Грушевского сквера — его площадь составила 1,72 Га. Здесь растет больше 280 деревьев, плюс порядка 80 деревьев попадают в зону строительства нового жилого дома.

Сам сквер расположен между двух многосекционных жилых домов. Первый дом построен и введен с эксплуатацию больше трех лет назад, тогда же застройщик («Айрон») благоустроил прилегающую часть Грушевского сквера.

Во второй части в зонах, где нет деревьев, сейчас временные проезд и парковка для жителей уже построенных секций. Именно эту часть выделили для благоустройства «Датч Стар». На снимке обозначена зона нового строительства. Плюс застройщик обязан возвести рядом со сквером детский сад на 230 мест.



Изображение: с сайта Realt.by

По третьей очереди строительства застройщик выполнил все работы по проектированию.

— Разработана и согласована проектная документация, получено положительное заключение экспертизы и разрешено строительство. На основании данных документов застройщик приступил к подготовке строительной площадки. Согласно таксационному плану предусмотрено сохранение, снос и пересадка части деревьев. Всего в зоне строительства находятся 89 деревьев, 49 из которых будут сохранены и пересажены в зону сквера, больше 10 деревьев в плохом и ненадлежащем состоянии. Все удаляемые деревья компенсируются замещающими посадками, в том числе 150 деревьев в зоне благоустройства и 54 дерева — в зоне третьей очереди строительства, — отмечает представитель застройщика.

Застройщик просит обратить внимание на такие цифры:

1,72 Га — площадь Грушевского сквера, утверждённая решением Мингорисполкома от 18.04.2018.

0.6 Га — выделенная застройщику площадь благоустройства сквера.

Более 280 деревьев — в текущих границах Грушевского сквера.

480 деревьев — в зоне Грушевского сквера после работ по благоустройству.

Более 150 деревьев — чистый прирост зеленых насаждений с учетом новой очереди строительства.