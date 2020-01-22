|
На Гродненщине - сильный ветер и необычный для января град
22.01.2020 19:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В разных городах Гродненской области 22 января выпал сильный град, а жителям областного центра стали приходить СМС об усилении ветра. И правда, во второй половине дня в Гродно было очень ветрено.
В Слониме, как и в Гродно, сильный град прошел сразу после проливного дождя. Жители Ошмян в соцсетях сообщают, что у них сегодня был и град, и снег. Град шел и в Сморгони.
А вот в Минске сегодня, 22 января,
Завтра в Гродно обещают сплошную облачность без осадков, правда, опять с сильным ветром.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разных городах Гродненской области 22 января выпал сильный град, а жителям областного центра стали приходить СМС об усилении ветра. И правда, во второй половине...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)