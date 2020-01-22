На Гродненщине - сильный ветер и необычный для января град

Источник материала: Tut.by

В разных городах Гродненской области 22 января выпал сильный град, а жителям областного центра стали приходить СМС об усилении ветра. И правда, во второй половине дня в Гродно было очень ветрено.



Град в Сморгони. Фото: vk.com/id413444724

В Слониме, как и в Гродно, сильный град прошел сразу после проливного дождя. Жители Ошмян в соцсетях сообщают, что у них сегодня был и град, и снег. Град шел и в Сморгони.



Град в Слониме. Фото: gs.by

А вот в Минске сегодня, 22 января, помимо града была и гроза . Синоптики объяснили, что гроза связана с прохождением хорошо выраженного холодного атмосферного фронта. Контрасты температур привели к образованию кучево-дождевых облаков.



Фото: vk.com/id413444724

Завтра в Гродно обещают сплошную облачность без осадков, правда, опять с сильным ветром.