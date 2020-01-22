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На Гродненщине - сильный ветер и необычный для января град

22.01.2020 19:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В разных городах Гродненской области 22 января выпал сильный град, а жителям областного центра стали приходить СМС об усилении ветра. И правда, во второй половине дня в Гродно было очень ветрено.


Град в Сморгони. Фото: vk.com/id413444724

В Слониме, как и в Гродно, сильный град прошел сразу после проливного дождя. Жители Ошмян в соцсетях сообщают, что у них сегодня был и град, и снег. Град шел и в Сморгони.


Град в Слониме. Фото: gs.by

А вот в Минске сегодня, 22 января, помимо града была и гроза. Синоптики объяснили, что гроза связана с прохождением хорошо выраженного холодного атмосферного фронта. Контрасты температур привели к образованию кучево-дождевых облаков.


Фото: vk.com/id413444724

Завтра в Гродно обещают сплошную облачность без осадков, правда, опять с сильным ветром.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В разных городах Гродненской области 22 января выпал сильный град, а жителям областного центра стали приходить СМС об усилении ветра. И правда, во второй половине...
 
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