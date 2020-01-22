Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан

Источник материала: Газета Авангард

22 января на территории Кошелевского сельсовета руководство райисполкома и райсовета провели выездные приемы граждан.

Глава района Анатолий Гапоник в первой половине дня провел прием в райисполкоме, на который пришло 3 человека. Вопросы четырех были решены до приема и касались выделения земельного участка, оказания помощи сироте в приобретении мебели, назначения досрочной пенсии многодетной матери и другие.

Первой к Анатолию Генриковичу обратилась семья из аг. Широкое. Молодые супруги живут в съемном жилье, уже 3 года стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, неоднократно на протяжении последних шести месяцев обращались в Широковский сельсовет, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, но внятного ответа на вопрос, когда у них появятся собственные квадратные метры, так и не получили.

Глава района поручил специалистам отдела ЖКХ райисполкома выехать в Широковский сельсовет и в течение недели разобраться с вопросом, а семейной паре он посоветовал воспользоваться льготным кредитом по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В Кошелевском сельисполкоме, где глава района продолжил прием в выездном формате, поднимались вопросы работы автолавки и водоснабжения. Как оказалось, пожилым гражданам и просто людям со слабым здоровьем, некуда обратиться за помощью в той же распиловке дров или складировании торфобрикета.

Всего в ходе выездного приёма на территории Кошелевского сельсовета, участие в котором приняли также председатель райсовета Наталья Киселеву, заместители председателя рай исполкома было поднято порядка двадцати вопросов. В их числе: уличное освещение, приватизация, грейдирование дорог, качество питьевой воды, выделение земли для выпаса скота и другие.

















Ирина Палубец.

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