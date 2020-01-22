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Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан

22.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

22 января на территории Кошелевского сельсовета руководство райисполкома и райсовета провели выездные приемы граждан.

Глава района Анатолий Гапоник в первой половине дня провел прием в райисполкоме, на который пришло 3 человека. Вопросы четырех были решены до приема и касались выделения земельного участка, оказания помощи сироте в приобретении мебели, назначения досрочной пенсии многодетной матери  и другие.

Первой к Анатолию Генриковичу обратилась семья из аг. Широкое. Молодые супруги живут в съемном жилье, уже 3 года стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, неоднократно на протяжении последних шести месяцев обращались в Широковский сельсовет, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, но внятного ответа на вопрос, когда у них появятся собственные квадратные метры, так и не получили.

Глава района поручил специалистам отдела ЖКХ райисполкома выехать в Широковский сельсовет и в течение недели разобраться с вопросом, а семейной паре он посоветовал  воспользоваться льготным кредитом по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В Кошелевском сельисполкоме, где глава района продолжил прием в выездном формате, поднимались вопросы работы автолавки и водоснабжения. Как оказалось, пожилым гражданам и просто людям со слабым здоровьем, некуда обратиться за помощью в той же распиловке дров или складировании торфобрикета.

Всего в ходе выездного приёма на территории Кошелевского сельсовета, участие в котором приняли также председатель райсовета Наталья Киселеву, заместители председателя рай исполкома было поднято порядка двадцати вопросов. В их числе: уличное освещение, приватизация, грейдирование дорог, качество питьевой воды, выделение земли для выпаса скота и другие.

 

Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан
Более двух десятков вопросов смогли озвучить будакошелевцы во время выездных приемов граждан

Ирина Палубец.

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22 января на территории Кошелевского сельсовета руководство райисполкома и райсовета провели выездные приемы граждан. Глава района Анатолий Гапоник...
 
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