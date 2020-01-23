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В Барановичах директора фирмы подозревают в хищении денег, выделенных на реконструкцию детсада

23.01.2020 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении директора строительной фирмы из Барановичей возбудили уголовное дело за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает газета «Наш край».

Уголовное дело возбудила межрайонная прокуратура. По их версии, директор нарушил закон при выполнении подрядных работ по реконструкции здания яслей-сада в Барановичах. По заключенному с отделом образования горисполкома договору частник должен был купить оборудование и передать его заказчику после монтажа по фактическим затратам. Однако отделу образования подозреваемый предоставил заведомо подложные документы, в которых сумма за оборудование была завышена почти на 28 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан.

 
 
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Цену оборудования в документах он завысил почти на 28 тысяч рублей, утверждает прокуратура.
 
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