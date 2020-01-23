Рубеж в ценах на жилье, скандалы со спортсменами, вирус из Китая и гроза в январе - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Метель, гром, молнии — и это все почти одновременно, да еще и в январе! Что и говорить, погода этой зимой не перестает удивлять. Мы, кстати, спросили у синоптиков, что это же это такое вчера творилось , а также узнали, были ли вообще когда-то грозы зимой (спойлер: были, но давно!). Но если посмотреть на последствия шторма в Испании наши капризы зимы кажутся цветочками. Что же кроме погоды стоит вспомнить из вчерашнего дня?





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Ни дня без новостей о нефти . Российская нефтяная компания «Лукойл» заявила , что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на прежних условиях. Баку и Минск тем временем обсуждают использование «трубы» Одесса — Броды для поставок «черного золота».

. Российская нефтяная компания «Лукойл» , что не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на прежних условиях. Баку и Минск тем временем использование «трубы» Одесса — Броды для поставок «черного золота». Вы конечно помните знаменитое дело инженера МЗКТ Андрея Головача ? Вот здесь его продолжение, вернее, еще одно такое же дело. Бывшего директора Житковичского моторостроительного завода Виктора Курьяновича задержали прямо в огороде осенью 2016 года. Какое-то время его дело было объединено с делом Головача в одно производство, потом их разъединили. Андрей Головач был оправдан, Виктор Курьянович за получение взятки в 149 500 долларов приговорен к 9 годам лишения свободы. Нюанс: и в этом случае взяткодатели не приходили на суд.

? Вот его продолжение, вернее, еще одно такое же дело. Бывшего директора Житковичского моторостроительного завода Виктора Курьяновича задержали прямо в огороде осенью 2016 года. Какое-то время его дело было объединено с делом Головача в одно производство, потом их разъединили. Андрей Головач был оправдан, Виктор Курьянович за получение взятки в 149 500 долларов приговорен к 9 годам лишения свободы. Нюанс: и в этом случае взяткодатели не приходили на суд. Цены в столичных новостройках перешагнули психологический рубеж в 1,5 тысячи долларов за квадрат. И вот почему это произошло . Сегодня, кстати, расскажем вам, что происходит на рынке жилищных кредитов — не пропустите.

перешагнули психологический рубеж в 1,5 тысячи долларов за квадрат. И . Сегодня, кстати, расскажем вам, что происходит на рынке жилищных кредитов — не пропустите. Изучили свежую статистику Нацбанка о депозитах . Вот вам два интересных факта. Уже 15 месяцев количество рублевых вкладов в банках растет. Более того, за последний месяц приросли и вклады в валюте.

. Вот вам два интересных факта. Уже 15 месяцев количество рублевых вкладов в банках растет. Более того, за последний месяц и вклады в валюте. И еще немного цифр. Беларусь заняла 150 место в «индексе демократии» из 165 стран (даже Россия выше нас).

150 место из 165 стран (даже Россия выше нас). Внимательно посмотрели мы на новое российское правительство . И вот к какому выводу пришли: судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, Минску не приходится рассчитывать на их смягчение.

мы на . И вот к какому выводу пришли: судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, Минску не приходится рассчитывать на их смягчение. В Китае распространяется новый вирус пневмонии (число жертв уже выросло до девяти, власти вводят запрет на выезд для жителей Уханя), первый случай зарегистрирован уже и в США. Вот рекомендации тех, кто сейчас находится в Поднебесной или собирается туда.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера была знаковая для каждого белоруса дата — годовщина начала восстания Кастуся Калиновского . А совсем недавно в Вильнюсе перезахоронили останки 20 повстанцев 1863 года. Было сказано много слов о руководителе восстания Кастусе Калиновском, значительно меньше — о его соратнике Зыгмунте Сераковском. Но что мы знаем о других повстанцах? Кем они были, в каких семьях выросли, где учились, какие планы на будущее строили и почему оказались погребенными вместе на горе Гедимина? Рассказываем их истории.

На следующий день после родов врачи сказали, что у Никиты что-то с легкими или сердцем и перевели в детский хирургический центр. Сейчас мальчику девять лет, он хорошо учится в гимназии — у него физико-математический класс и углубленное изучение английского языка, а по субботам — еще и репетитор. По физическим нагрузкам ограничений нет. Каждый год в нашей стране рождается 1000−1200 малышей с пороками сердца. Чтобы их вылечить, в РНПЦ проводят по две-три операции в день. Мы встретились с пациентами хирургического центра, которых оперировали даже 17 лет назад, и сейчас рассказываем о том, как врачи круто изменили их жизнь.





Регулярные головные боли — это одно из самых распространенных расстройств нервной системы. Но, как признаются наши герои, окружающие обычно пренебрежительно относятся к людям, которые их испытывают, считая, что проблему можно решить одной таблеткой. Послушайте , почему мигрень — это очень страшно .

Смотрите, как батуты изменили жизнь отдельно взятого человека . Александру Грамовичу, электрику минского хлебозавода, за последний год несколько раз предлагали стать инструктором по прыжкам в батутном центре. Еще десять лет назад о таком мужчина даже не мог подумать: он прилично выпивал и в его жизни даже намека на ЗОЖ не было.

. Александру Грамовичу, электрику минского хлебозавода, за последний год несколько раз по прыжкам в батутном центре. Еще десять лет назад о таком мужчина даже не мог подумать: он прилично выпивал и в его жизни даже намека на ЗОЖ не было. А эта история пока без хорошего финала. Витебский пенсионер Станислав Захаров почти 45 лет проработал на заводах «ВЗЭП» и «Витязь», был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС, почетным донором. Сегодня он — инвалид первой группы, плохо видит. Недавно в 71 год мужчина стал «бомжом». Разбираемся , что же произошло.

, что же произошло. Неожиданным образом завершился суд из-за фото мыла, привязанного к раковине : завод перестал судиться с газетой и стороны заключили мировое соглашение.

: завод перестал судиться с газетой и стороны заключили мировое соглашение. А еще у нас в запасе подборка новостей для тех, кто хочет сэкономить . Например, вот здесь рассказываем про подешевевшие флагманские смартфоны, а вот здесь про новые карточки белорусских банков (некоторые — совершенно бесплатные).

. Например, вот рассказываем про подешевевшие флагманские смартфоны, а вот про новые карточки белорусских банков (некоторые — совершенно бесплатные). Наша команда вернулась с «Дакара-2020» и поделилась первыми впечатлениями о гонке и о том, как удалось бороться с соперниками.

О СПОРТЕ

А в спорте сплошные скандалы!

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко неожиданно уступила испанке Карле Суарес-Наварро в первом раунде открытого чемпионата Австралии. Некоторые болельщики из-за этого дошли до оскорблений спортсменки в соцсетях, теннисистка уже заявила, что намерена обратиться по этому поводу в милицию. Кстати, про теннис: взгляните , как выглядят сейчас звездные «ракетки» из 90-ых, — это очень любопытно.





Белорусский хоккеист чешского клуба «Либерец» Роман Граборенко подрался с защитником «Витковице» Лукашем Коваржем.

Американская модель Джейми Фронтц раскрыла подробности об избиении российским боксером Сергеем Ковалевым.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом: за пьяный дебош он получил семь суток.

Белорусские гандболисты на последних секундах упустили победу над Австрией на чемпионате Европы.

Все новости среды, 22 января





Кстати, несмотря на то, что до выходных еще работать и работать, вот вам совет для того, как с пользой провести свободное время: сегодня в Минске на Октябрьской площади открывается необычный музей — Музей человека. Посмотрели, что внутри и делимся с вами. Ну, а если к науке вас не тянет, то вот подборка спектаклей , на которые очень трудно достать билеты. Хорошего вам дня!

Ваша редакция