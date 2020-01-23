Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на четверг

Источник материала: Tut.by

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на весь день 23 января. Сегодня в стране ожидается сильный ветер.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

"Днем 23 января (четверг) по востоку страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с", - сообщили в Белгидромет Минприроды.

Ранее оранжевый уровень объявляли и на среду . Вчера непогода принесла в столицу метель, гром и молнии. В Белгидрометеоцентре подтвердили: в Минске была гроза. Также она была отмечена на метеостанциях в Могилеве.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).