|
Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на четверг
23.01.2020 08:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на весь день 23 января. Сегодня в стране ожидается сильный ветер.
"Днем 23 января (четверг) по востоку страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с", - сообщили в Белгидромет Минприроды.
Ранее оранжевый уровень объявляли и на
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 23 января (четверг) по востоку страны сохранится ветер порывами до 15−20 м/с.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)