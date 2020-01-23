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Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на четверг

23.01.2020 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности на весь день 23 января. Сегодня в стране ожидается сильный ветер. 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

"Днем 23 января (четверг) по востоку страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с", - сообщили в Белгидромет Минприроды.

Ранее оранжевый уровень объявляли и на среду. Вчера непогода принесла в столицу метель, гром и молнии. В Белгидрометеоцентре подтвердили: в Минске была гроза. Также она была отмечена на метеостанциях в Могилеве.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Днем 23 января (четверг) по востоку страны сохранится ветер порывами до 15−20 м/с.
 
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