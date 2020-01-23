Характер погоды не изменится и в последующие двое суток, сохранится сильный порывистый ветер.
В Борисове в четверг 0…+1
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На четверг в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности — во многих районах ветер до 20 м/с
23.01.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Характер погоды не изменится и в последующие двое суток, сохранится сильный порывистый ветер.
В Борисове в четверг 0…+1
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В четверг в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог...
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