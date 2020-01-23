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Срывало крыши, пропадал свет. Из-за непогоды были проблемы почти в 240 населенных пунктах страны
23.01.2020 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду, 22 января, периодически
Кроме того, без электричества на какое-то время оказались 26 сельскохозяйственных зданий и 1118 трансформаторных подстанций.
По состоянию на 06.00 23 января, света не было уже только в 11 населенных пунктах, одном с/х здании и на 32 подстанциях в Витебской и Могилевской областях.
В МЧС уточнили, что вчера из-за порывов ветра до 21 метра в секунду были повреждены кровля на молочной ферме предприятия «Езерский» в деревне Долгая (Чериковский район, Могилевская область) и на гараже предприятия «Щорсы» в деревне Казенные Лычицы (Новогрудский район, Гродненская область).
Пострадавших нет. Идут восстановительные работы.
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Вчера порывы ветра были до 21 метра в секунду!
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