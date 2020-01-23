За год в Беларуси 3 тысячи 179 детей остались без попечения родителей - их лишили родительских прав

Источник материала: Tut.by

В прошлом году по решению суда в Беларуси были лишены родительских прав 2674 человека. Еще 138 вернули свои права на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По общим подсчетам, всего за минувший год суды рассмотрели 2562 дела о лишении родительских прав. Почти вдвое чаще этот вопрос рассматривался по отцам, чем по матерям: 1287 и 747 человек соответственно. Однако в 366 случаях родительских прав были лишены сразу оба родителя.

Всего за прошлый год лишились прав на воспитание своих детей 1013 женщин и 1661 мужчина.

Больше всего дел касались лишения прав на одного ребенка (1708 случаев) и на двух детей (406). Дел о лишении прав на трех детей было 120, на четырех детей — 44, а на пять и более детей — еще 22 дела.

Больше всего «лишенцев» — среди родителей в возрасте от 35 лет

Чаще всего лишенными прав оказывались родители возрастом от 36 до 40 лет (695 человек), от 41 года и старше (683 человека), а также от 31 до 35 лет (677 человек).

Среди «лишенцев» меньше людей возрастом от 25 до 30 лет (488 человек) и еще меньше от 18 до 24 лет (131 человек).

По общей статистике, в прошлом году у 3179 детей родители были лишены родительских прав. Среди них 251 ребенок возрастом до года, а также 374 малыша возрастом от двух до трех лет. Потом цифры только растут: 644 детей возрастом 4−6 лет, 790 детей возрастом от 7 до 10 лет, еще 612 детей — в возрасте от 11 до 14 лет, а также 508 подростков возрастом 15 до 17 лет.

При этом суды принимали решения и по восстановлению в родительских правах. Таких людей было 138.

Если смотреть на ситуацию по областям и Минску, то больше хуже всего дела обстоят на Гомельщине (431 родитель лишен прав, что повлияло на судьбу 543 детей) и на Витебщине (424 взрослых, 485 детей). Далее по убыванию следуют Минск, Минская область, Брестская, Гродненская, а затем Могилевская область.