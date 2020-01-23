Смотровая площадка и джунгли-парк. Водонапорную башню в Румлевском парке начинают реконструировать

Источник материала: Tut.by

Единственную сохранившуюся на сегодня постройку в Румлевском парке — каменную водонапорную башню — в скором времени реконструируют. В старинном здании, из которого в разное время хотели сделать велопрокат, кафе и даже обсерваторию, откроется смотровая площадка, а рядом — джунгли-парк, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

В 1993 году лесопарк «Румлево» получил статус памятника природы местного значения. Несколько раз поднимался вопрос о необходимости обустройства и упорядочения популярного у местных жителей места отдыха. Пока гродненцы и местная власть искали компромисс касательно концепции реконструкции парка, одиноко стоящая на самом краю склона башня разрушалась. Построенная в 1930 году военнослужащими 81-го пехотного полка Гродненских стрелков имени Стефана Батория (по другим данным, ее возвели в 1880-х годах, а военные ее лишь реконструировали) башня из камня хорошо сохранилась. Однако сейчас у башни отсутствуют крыша и входные двери, из-за чего постройка превратилась в общественный туалет и мусорку, а стены — в площадку для местных граффитистов.

Сейчас башня по периметру огорожена секциями железного забора — но в нем уже проделали проход, поэтому попасть внутрь постройки несложно.

В последний раз о заброшенной водокачке в Румлево вспоминали в мае 2017 года. Тогда башня находилась на балансе отдела образования, спорта и туризма Октябрьского района Гродно и была выставлена на открытые торги. Ее за 18 тысяч рублей купила компания «БелБурСтрой».



Фото: vgr.by

По условиям торгов покупатель в течение двух лет должен был разработать проект капитального ремонта или реконструкции под объект общественного назначения. При этом все работы нужно было согласовывать с городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и выполнять согласно защитным обязательствам, так как башня находится на территории памятника природы.

И вот проект реконструкции готов. Сейчас подробный план ремонта выставлен на общественные обсуждения. Они продлятся до 21 февраля, и как только закончатся, собственник башни приступит к работам.



Фото: vgr.by

Как рассказал управляющий ООО «БелБурСтрой» Эдуард Поплавский башня станет выше: на крыше организуют стеклянную смотровую площадку. Внутри построят монолитные перекрытия, а подняться наверх можно будет по новой лестнице. Перестроят и вход — появится крыльцо, на котором будет обустроен подъемник.

— Каких-то грандиозных строительных работ вестись не будет. Где нужно подчистим каменные стены, что-то подправим и отремонтируем, — пояснил владелец.

Территорию вокруг башни также ждут кардинальные изменения. Так, от существующей асфальтной дорожки к башне проложат новый путь. Прилегающие площади также благоустроят.

— В целом получится мини-центр для досуга отдыхающих — есть идея открыть там джунгли-парк. Не исключено и появление кафе, однако тут последнее слово за проектировщиками. Когда все будет готово, затрудняюсь сказать. Скорее всего, это будет второе полугодие этого года, — добавил Поплавский.



Фото: vgr.by

Сейчас проект реконструкции водонапорной башни проходит стадию общественных обсуждений. С документацией по ОВОС можно ознакомиться на сайте Гродненского горисполкома.

Если возникнут замечания и предложения, то их можно направит по следующим адресам:

в Гродненский горисполком на электронный адрес: arhitektura@gorod.grodno.by;

в ООО «БелБурСтрой» на электронный адрес: info@belburstroy.by;

в ОДО «Арс Деко» на электронный адрес: virman@tut.by