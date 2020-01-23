От Софии до Дженнифер. Как белорусы называли малышей в 2019-м - инфографика TUT

Источник материала: Tut.by

По данным министерства юстиции, в 2019 году в Беларуси родилось свыше 88 тысяч детей. Из них более 19 тысяч — в Минске. TUT.BY посмотрел, как в прошлом году столичные мамы и папы чаще всего называли своих дочек и сыновей, а также сравнил, как изменилась мода на имена за последние пять лет. О том, у кого из нынешних малышей больше всего тезок, смотрите в нашей инфографике.









В прошлом году чаще всего мамы и папы из Минска называли дочек София. Под таким именем зарегистрировали 341 малышку. А вот чуть другая его форма — Софья не вошла даже в топ-30. В тройке популярных имен 2019-го — Анна (320) и Мария (308). Интересно, что пять лет назад — в 2014 году, ситуация была похожей. Правда, на первом месте были Марии, затем Анны и Софии.

Мода на мужские имена за пять лет тоже почти не изменилась. В 2019-м в Минске сыновей чаще всего называли Максим — 373 ребенка, затем Артем (363) и Михаил (354). В 2014-м топ-3 был таким — Максим, Артем и Иван.

При этом чуть больше 400 минских родителей решили, что у их детей должно быть имя, которого как минимум в 2019-м не было ни у кого другого. Так появились Ассоль, Венера, Дженнифер, Лёля, Рогнеда, а также Фадей, Оскар, Добромир, Ив и Витовт.

Что касается топ-3 женских и мужских имен, в разных областях, он выглядит так:

Брестская область Михаил, Артем, Иван София, Мария, Анна Витебская область Артем, Максим, Александр София, Дарья, Мария Гомельская область Артем, Максим, Александр София, Дарья, Ксения Гродненская область Артем, Максим, Михаил София и Софья, Ксения Минская область Артем, Максим, Матвей София, Дарья, Анна Могилевская область Артем, Максим, Матвей София, Ксения, Анна

Среди редких имен, которые выбирали для дочек мамы и папы в разных регионах страны, — Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Миледи, Добромила, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Вирсавия, Лазарина, Любава, Ясмина, Симона, Сена, Фёкла, Элис, Юнона, Ядвига. А для сыновей — Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Автандил, Мейлис, Тадевуш, Фома, Мартин, Леонтий.

— Родители вправе выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали, — отметили в пресс-службе Министерства юстиции. — При этом малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.