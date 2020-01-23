Места для захоронений в Минске закончатся в мае. Новое кладбище уже начали строить

Источник материала: Tut.by

Места для захоронений в Минске закончатся ориентировочно в мае. Новое городское кладбище «Лесное» уже начали строить. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас в Минске открыто для массовых захоронений только одно кладбище — «Западное». На нем осталось три незанятых сектора (каждый сектор насчитывает до 400 двухместных участков плюс может быть несколько трех- и четырехместных). Ежемесячно производят около 300 погребений в землю. Причем, по закону, при похоронах одного умершего бесплатно предоставляется сразу два места, а при наличии дополнительных мест на участке родственники могут зарезервировать их за плату.

Таким образом, все свободные сектора на «Западном» будут заняты ориентировочно в мае.

Новое кладбище под Минском уже начали строить. Заказчик — ГП «Гордорстрой», генподрядчик — ОАО «Минскводстрой». По документам на все работы отводится 19 месяцев, но специалисты «Гордорстроя» намерены подготовить все необходимое, чтобы начать захоронения на «Лесном» можно было уже во втором квартале 2019-го. Этого требует сложившаяся непростая ситуация со свободными местами на минских кладбищах.



Городское кладбище «Лесное», схема

Территория нового кладбища (первая очередь) — 34,69 гектара. Оно будет расположено за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев (трасса М-4). Рядом — мемориальный комплекс «Тростенец» и действующий полигон твердых коммунальных отходов.

У главного входа на некрополь построят разворотное кольцо со стоянкой для автобусов, оборудуют автостоянку на 345 мест. На самом кладбище разместятся административно-бытовое здание с хозяйственным двором, беседки для отдыха и защиты от дождя, скамейки, урны, площадки для мусорных контейнеров, общественный туалет. Предусмотрены водонапорная башня, две артезианские скважины, поливочный и хозяйственно-питьевой водопровод.

В центральной части некрополя обустроят аллею с площадкой культового объекта и стеной с памятным знаком. Участки для погребений в землю, а также в колумбарии рассчитаны на 42 тысячи захоронений в течение не менее пяти лет.