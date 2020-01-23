ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гроднецы покупали в аптеках препараты по фальшивым рецептам - и перепродавали наркозависимым

23.01.2020 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Гродно покупали в аптеках по поддельным рецептам сильнодействующие препараты. Часть продавали по завышенным ценам наркозависимым. Всего в аптеках города нашли 16 поддельных рецептов, сообщает МВД.


Фото: t.me/pressmvd

Подозреваемые в преступной схеме — жители областного центра, 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый. Они по поддельным бланкам получали в аптеках сильнодействующие препараты: зопиклон, димедрол и сомнол.

Весной прошлого года на съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже — и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. Чистые бланки женщина заполняла сама, выписывая, а затем покупая в аптеках таблетки, которые пара употребляла сама и продавала по завышенным ценам наркозависимым.


Фото: t.me/pressmvd

Всего в аптеках города оперативники нашли 16 поддельных рецептов. Дома у женщины были также обнаружены фальшивые бланки.

Оба подозреваемых нигде не работают, живут за счет случайных заработков и ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, мужчины — продолжается проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое жителей Гродно покупали в аптеках по поддельным рецептам сильнодействующие препараты. Часть лекарств продавали по завышенным ценам наркозависимым людям....
 
Новости дня
Новости общества
 
«На святом месте убивали людей». История церкви в Мозыре, которая стала тюрьмой НКВД и местом казни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика