Гроднецы покупали в аптеках препараты по фальшивым рецептам - и перепродавали наркозависимым

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Гродно покупали в аптеках по поддельным рецептам сильнодействующие препараты. Часть продавали по завышенным ценам наркозависимым. Всего в аптеках города нашли 16 поддельных рецептов, сообщает МВД.



Фото: t.me/pressmvd

Подозреваемые в преступной схеме — жители областного центра, 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый. Они по поддельным бланкам получали в аптеках сильнодействующие препараты: зопиклон, димедрол и сомнол.

Весной прошлого года на съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже — и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. Чистые бланки женщина заполняла сама, выписывая, а затем покупая в аптеках таблетки, которые пара употребляла сама и продавала по завышенным ценам наркозависимым.



Фото: t.me/pressmvd

Всего в аптеках города оперативники нашли 16 поддельных рецептов. Дома у женщины были также обнаружены фальшивые бланки.

Оба подозреваемых нигде не работают, живут за счет случайных заработков и ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, мужчины — продолжается проверка.