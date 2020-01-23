Быстро, дешево и эффективно. Как убрать жир на ручках кухонной плиты без усилий

Источник материала: Полымя





Рано или поздно приходит тот момент, когда кухню снова нужно мыть от жира. Хуже всего, когда жир появляется на ручках плиты. Мириться с таким положением дел ни в коем случае нельзя. По счастью, существует простой и проверенный «народный» способ решения данной проблемы всего за несколько минут. Взять его на вооружение стоило бы каждой хозяйке, особенно, если свободного времени почти нет.

Главное достоинство описываемой методики в том, что она не требует использования специализированных чистящих средств. А это в свою очередь означает, что процесс очистки не будет сопряжен с дополнительными тратами и опасностью, исходящей от бытовой химии. Удалить жир и грязь можно всего за пару минут. Для работы нам понадобятся нашатырно-анисовые капли, ватные палочки и зубная щетка.

Когда все инструменты и материалы подготовлены, можно браться за дело. Чтобы достичь успеха, достаточно придерживаться простой последовательности действий.

Первым делом в нашатырно-анисовом растворе смачивается одна из ватных палочек. Далее проводим ей по проблемным зонам кухонной плиты. Ждем несколько минут. В это время жир на ручках начнет буквально плавиться. Последнее, что нужно сделать — это обработать при помощи зубной щетки, вымоченной в растворе все труднодоступные места. После такой обработки ни грязи, ни жира остаться не должно.

Отдельно следует отметить, что данный способ лучше всего применять в тех случаях, когда времени на полноценную очистку плиты – нет. Если же время для полномасштабной уборки все-таки есть, лучшим вариантом будет снятие жирных ручек и замачивание их в мыльном растворе на основе горячей воды из-под крана. Жирные ручки отмачиваются некоторое время, после чего тщательно чистятся зубной щеткой и только после этого возвращаются на место.

Источник: novate.ru