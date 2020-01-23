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Быстро, дешево и эффективно. Как убрать жир на ручках кухонной плиты без усилий

23.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Быстро, дешево и эффективно. Как убрать жир на ручках кухонной плиты без усилий

Рано или поздно приходит тот момент, когда кухню снова нужно мыть от жира. Хуже всего, когда жир появляется на ручках плиты. Мириться с таким положением дел ни в коем случае нельзя. По счастью, существует простой и проверенный «народный» способ решения данной проблемы всего за несколько минут. Взять его на вооружение стоило бы каждой хозяйке, особенно, если свободного времени почти нет.

Главное достоинство описываемой методики в том, что она не требует использования специализированных чистящих средств. А это в свою очередь означает, что процесс очистки не будет сопряжен с дополнительными тратами и опасностью, исходящей от бытовой химии. Удалить жир и грязь можно всего за пару минут. Для работы нам понадобятся нашатырно-анисовые капли, ватные палочки и зубная щетка.

Когда все инструменты и материалы подготовлены, можно браться за дело. Чтобы достичь успеха, достаточно придерживаться простой последовательности действий.

Первым делом в нашатырно-анисовом растворе смачивается одна из ватных палочек. Далее проводим ей по проблемным зонам кухонной плиты. Ждем несколько минут. В это время жир на ручках начнет буквально плавиться. Последнее, что нужно сделать — это обработать при помощи зубной щетки, вымоченной в растворе все труднодоступные места. После такой обработки ни грязи, ни жира остаться не должно.

Отдельно следует отметить, что данный способ лучше всего применять в тех случаях, когда времени на полноценную очистку плиты – нет. Если же время для полномасштабной уборки все-таки есть, лучшим вариантом будет снятие жирных ручек и замачивание их в мыльном растворе на основе горячей воды из-под крана. Жирные ручки отмачиваются некоторое время, после чего тщательно чистятся зубной щеткой и только после этого возвращаются на место.

Источник: novate.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Рано или поздно приходит тот момент, когда кухню снова нужно мыть от жира. Хуже всего, когда жир появляется на ручках
 
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