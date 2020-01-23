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Белорусские ученые создали «сердце» прибора для распознавания злокачественных клеток в крови

23.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для всех сегодня уже очевидно: главный залог успеха в лечении онкологии — ее раннее выявление. Для диагностики онкогематологических заболеваний применяются высокочувствительные молекулярно-генетические методы. Но дорогостоящее оборудование, необходимое для них, высококвалифицированные специалисты, способные прочесть и проанализировать информацию, которую предоставляет сложная аппаратура, делают диагностику отнюдь не дешевой. Поэтому так важно создать более доступную по цене и простую в обращении современную технологию, которая позволила бы в амбулаторных или даже домашних условиях на ранней стадии обнаружить в крови «дефектные» клетки и своевременно обратиться к врачам за квалифицированной помощью.

Коллектив ученых (физиков, химиков, биологов) из разных стран Европы трудится сегодня над проектом по разработке такого портативного прибора. Белорусской команде биологов досталась одна из ключевых задач — создать «сердце» будущего устройства, способное «сигнализировать» о наличии клеточных сбоев в организме.

Ведущие научные сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии, кандидаты биологических наук Александр Тамашевский и Юлия Гармаза под руководством заведующей лабораторией медицинской биофизики, доктора биологических наук Екатерины Слобожаниной отлично с ней справились.

— Нам удалось разработать функциональную основу будущего биосенсора и успешно протестировать ее на линейных патологических лимфоцитах, полученных от пациентки с множественной миеломой, — объясняют А. Тамашевский и Ю. Гармаза. — Для создания биосенсора мы использовали высокоспецифичные соединения (моноклональные антитела), узнающие такие клетки, и наноматериалы, способные распознавать биологический сигнал и трансформировать его в физический (световой). В качестве наноматериалов использовали наностержни оксида цинка. Этот белый кристаллический порошок при облучении светом определенной длины волны начинает люминесцировать (светиться). По световым сигналам биосенсора определили, какой процент лимфоцитов связался с теми или иными моноклональными антителами и можно ли говорить о патологии.

Этот подход к распознаванию злокачественных клеток в крови поможет завершить совместный европейский проект по созданию прибора для массовой экспресс-диагностики онкогематологических заболеваний, который рассчитан до 2021 года. Можно сказать, «сердце» прибора уже запущено. Даже небольшие шаги вперед требуют в науке огромных усилий. На это уходят годы, иногда десятилетия. Но постепенно информация накапливается, и происходит прорыв. Думаю, пройдет не так много времени, и технологии, распознающие в нашей крови раковые клетки, будут растиражированы и войдут едва ли не в каждый дом. Свой «кирпич» в это благое дело сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии уже внесли.

https://minsknews.by

 
 
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Разработка высокочувствительного метода распознавания патологических клеток для будущей диагностики онкогематологических заболеваний попала в топ-10...
 
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