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«Сейчас 120% точности». Лукашенко похвалил работу Белгидромета после устроенного разноса
23.01.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко признался, что с недоверием относится к прогнозом синоптиков, но к нынешнему составу Белгидромета у него претензий нет. Об этом президент заявил, общаясь с учеными, после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
Как
— Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, — сказал президент. — У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут.
После того, как в гидрометеорологической службе были проведены кадровые изменения, ситуация изменилась к лучшему, отметил президент
— Сейчас на три дня — 120% точности, — заявил Александр Лукашенко.
Президент порекомендовал также не увлекаться долгосрочными прогнозами.
— Надо чтобы мы в своих размышлениях, стратегическом описании, уходя далеко, не забыли о том, что нам надо каждый день. То, что будет через 100 лет… Нас с вами не будет тогда, — отметил он.
Напомним, в июне 2019 года
В 2017 году, после критики президента,
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- У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не...
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