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«Сейчас 120% точности». Лукашенко похвалил работу Белгидромета после устроенного разноса

23.01.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко признался, что с недоверием относится к прогнозом синоптиков, но к нынешнему составу Белгидромета у него претензий нет. Об этом президент заявил, общаясь с учеными, после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба главы государства, в разговоре с учеными Александр Лукашенко затронул тему изменений климата. Ему пояснили, что аномальные погодные явления нынешней зимой в Беларуси вызваны комплексом общемировых факторов. Специалисты сообщили, что последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений. С ростом температуры увеличивается риск возникновения экстремальных явлений.

— Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, — сказал президент. — У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут.

После того, как в гидрометеорологической службе были проведены кадровые изменения, ситуация изменилась к лучшему, отметил президент

— Сейчас на три дня — 120% точности, — заявил Александр Лукашенко.

Президент порекомендовал также не увлекаться долгосрочными прогнозами.

— Надо чтобы мы в своих размышлениях, стратегическом описании, уходя далеко, не забыли о том, что нам надо каждый день. То, что будет через 100 лет… Нас с вами не будет тогда, — отметил он.

Напомним, в июне 2019 года президент раскритиковал работу Белгидромета и заявил, что службу надо «или разгонять, или приводить в чувство», так как даваемые ими прогнозы оправдываются только на 50−70%.

В 2017 году, после критики президента, свой пост покинул начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов.

 
 
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