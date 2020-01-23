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«То, что в помещении кровать, - это нормально». Председатель КГК Анфимов приехал в мастерскую Цеслера

23.01.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель КГК Леонид Анфимов пообещал урегулировать вопрос по льготной аренде для творческих мастерских.


Владимир Цеслер в мастерской. Фото: Радыё «Свабода»

Сегодня председатель Комитета государственного контроля лично приехал в мастерскую известного художника и дизайнера Владимира Цеслера.

— То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, — это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь и возможность отдохнуть, — сказал во время беседы председатель КГК Леонид Анфимов.

Он отметил, что вопрос с арендной платой будет урегулирован, и этот вопрос требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае.

— Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что — коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы, — цитирует слова Леонида Анфимова официальный сайт КГК.

Эта проблема была выявлена во время проверки Комитета госконтроля и теперь ведомство разрабатывает предложения, как урегулировать этот вопрос. При необходимости законодательство будет скорректировано, а поправки внесены в правительство.


Из-за этой кровати в мастерской Владимиру Цеслеру подняли аренду в четыре раза. Фото: Радыё «Свабода»

Напомним, Комитет госконтроля провел мониторинг творческих мастерских белорусских художников и дизайнеров. Ее итог — некоторым творческим людям повысили плату за аренду почти в 4 раза, лишив их права на льготную аренду. Почему так произошло? Главная претензия — художники и дизайнеры занимаются коммерческой деятельностью — продают свои работы.

— По закону, творческие работники имеют право платить по льготной цене — коэффициент 0,1 от полной стоимости. Но в КГК посчитали, что в мастерских ведется предпринимательская деятельность, поэтому никаких льгот у художников и дизайнеров не должно быть. Всегда в мастерских работали художники, они создавали свои произведения, которые в результате продавались — в музеи, в частные коллекции. Творческая мастерская — это рабочее место художника или дизайнера. Зачастую это единственное место, где он может заработать на жизнь и на аренду этой самой мастерской, — комментировал председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский.

Например, в мастерской известного художника Владимира Цеслера проверяющие нашли кровать. И в том числе поэтому подняли ставку за аренду подняли в четыре раза.

 
 
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Леонид Анфимов пообещал урегулировать вопрос по льготной аренде для творческих мастерских.
 
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