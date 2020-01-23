Ученые пригласили Лукашенко на демонстрацию электромобиля, он пообещал приехать на Tesla

Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести большую встречу с учеными для откровенного обсуждения проблем в их сфере. Об этом он заявил сегодня во время общения с научными и научно-педагогическим работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает корреспондент БЕЛТА.





Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков поблагодарил главу государства за встречу и пригласил его побывать у ученых в гостях. «Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле», — отметил он.





«Хорошо, я приеду на «Тесле», поставлю рядом, — заявил Президент. — Обязательно приеду для такого открытого, как сегодня, разговора, потому что понимаю, что мы просто наших ученых не ориентируем. Они получают что-то из средств массовой информации, других каких-то источников. Раньше, в советские времена, все-таки было по-другому. Нам надо информировать не только трудовые коллективы — мы это делаем чаще, чем ученых. А что такое ученый? Ты его проинформировал — он завтра тысячи людей поведет за собой в идеологическом плане».





«Поэтому мы встретимся с учеными для того, чтобы откровенно о жизни поговорить, о политике нашего государства. Мне очень важно было бы, чтобы ученые откровенно высказались», — заключил Александр Лукашенко.

Фото Сергея Шелега