Лукашенко вновь взялся за образование: предлагает повыбрасывать темы и сократить часы

О жестких требованиях к ученым и своем видении белорусского образования Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

«Нам разглагольствования не нужны»

«Говорят, что многие открытия в науке делаются случайно, но абсолютно точно не случайными людьми. За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, - это труд ученого», - заявил официальный лидер Беларуси.

По его словам, в Беларуси серьезные требования к ученым: «просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее».

Лукашенко вновь потребовал практико-ориентированости белорусской науки. «Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле», - считает он.

В прошлом и позапрошлом годах официальный лидер Беларуси давал поручение создать электромобиль. И вот теперь заволновался, сделано ли что-то в этом направлении.

«Народные генералы»

Дипломы доктора наук из рук Главы государства получили 11 ученых. В их числе были представители медицинских, педагогических, технических, физико-математических, филологических и экономических наук. Аттестаты - семь человек по специальностям «искусствоведение», «строительство», «физика», «технология (машиностроение)», «право», «медицинская биология», сообщает пресс-служба президента.

Присвоение ученой степени доктора наук Александр Лукашенко сравнил с вручением генеральских погон, назвав эти звания «народными».

Научил учить

«Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни - чему учить и как учить», - считает Лукашенко.

По словам главы Беларуси, заметил, он не понаслышке знаком со школьными учебниками, однако их качество у него часто вызывает вопросы. «Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, - беда, - констатировал он. - Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу».

Лукашенко хочет новые программы обучения: «не на четыре-пять-семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно». Он призвал педагогов не бояться этого.

«Мы лучше вам за меньшие часы будем больше платить. Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Без революционности, а новое из старого, добавил он.