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Опять оранжевый. На пятницу вновь обещают сильный ветер
23.01.2020 18:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пятницу, 24 января, в Беларуси вновь объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, и вновь из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.
«Утром и днем 24 января во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. Такая же ситуация прогнозируется в Минске и Минской области», — говорится в сообщении.
Ранее оранжевый уровень объявляли на
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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«Утром и днем 24 января во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. Такая же ситуация прогнозируется в Минске и Минской...
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