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Опять оранжевый. На пятницу вновь обещают сильный ветер

23.01.2020 18:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пятницу, 24 января, в Беларуси вновь объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, и вновь из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Утром и днем 24 января во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. Такая же ситуация прогнозируется в Минске и Минской области», — говорится в сообщении.

Ранее оранжевый уровень объявляли на среду и четверг. В среду непогода принесла в столицу метель, гром и молнии. В Белгидромете подтвердили: в Минске была гроза. Также она была отмечена на метеостанциях в Могилеве.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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«Утром и днем 24 января во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. Такая же ситуация прогнозируется в Минске и Минской...
 
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