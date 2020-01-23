Опять оранжевый. На пятницу вновь обещают сильный ветер

Источник материала: Tut.by

На пятницу, 24 января, в Беларуси вновь объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, и вновь из-за сильного ветра. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Утром и днем 24 января во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 метров в секунду. Такая же ситуация прогнозируется в Минске и Минской области», — говорится в сообщении.

Ранее оранжевый уровень объявляли на среду и четверг . В среду непогода принесла в столицу метель, гром и молнии. В Белгидромете подтвердили: в Минске была гроза. Также она была отмечена на метеостанциях в Могилеве.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).